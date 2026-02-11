Студент открыл стрельбу в техникуме Анапы

© KM.RU, Алексей Белкин

В Анапе студент индустриального техникума пришел в учебное заведение с ружьем и открыл стрельбу, погиб охранник, еще два человека получили ранения средней тяжести, пишет РИА Новости

"На данный момент есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар. Он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в колледж", — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Стрелявшему — 17 лет, он задержан. По предварительной информации, он произвел не менее шести выстрелов из охотничьего ружья 12-го калибра. По данным Baza, оружие он похитил у одного из родственников.

Как рассказали одногруппники о мотивах нападавшего, он хотел получить диплом раньше срока, дал взятку в 500 тыс. руб., но по итогу документа ему не выдали, пишет "Коммерсант".

Стрелявший учился на втором курсе по специальности "Техобслуживание автомобилей". Его родители развелись полгода назад. Перед нападением подросток поставил статус в Telegram, что "невиновных в этот день не будет". 

Региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего, но по каким именно статьям, пока неизвестно.

  

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
С апреля Россия начнет выдавать «визу талантов» для образованных мигрантов
Установлены исполнитель и пособники покушения на Владимира Алексеева
НПЗ Индии отказываются от российской нефти ради торговой сделки с США
В Белгороде начали принимать заявки на перемещение жителей в другие регионы
Избранное
Среда «Мое Солнце. Ver 2.0» (интернет-сингл)
Фактотум «Мешок с костями» (компакт-кассета)
«Штраф, тюрьма, изъятие детей»: демократы США готовят спецлагеря
Эпидемия «Где сходятся миры»
«Нищета партии власти: "Единая Россия" - это просто зицпредседатель Фунт, изображающий руководство»
«У Гитлера был бы шанс выйти по УДО?»: почему убийцы и насильники получают возможность убивать и насиловать снова?
«Дерусификация как процесс выдавливания русских с определённых территорий идёт и внутри РФ»
QuetzalQoatl «Mictlan»
Гастарбайтерам максимально облегчат получение гражданства России
Космическая наука и прогресс
Аборт мозга «Концерт в Санкт-Петербурге» (компакт-кассета)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации