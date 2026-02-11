Студент открыл стрельбу в техникуме Анапы

18:20 11.02.2026

В Анапе студент индустриального техникума пришел в учебное заведение с ружьем и открыл стрельбу, погиб охранник, еще два человека получили ранения средней тяжести, пишет РИА Новости.

"На данный момент есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар. Он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в колледж", — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Стрелявшему — 17 лет, он задержан. По предварительной информации, он произвел не менее шести выстрелов из охотничьего ружья 12-го калибра. По данным Baza, оружие он похитил у одного из родственников.

Как рассказали одногруппники о мотивах нападавшего, он хотел получить диплом раньше срока, дал взятку в 500 тыс. руб., но по итогу документа ему не выдали, пишет "Коммерсант".

Стрелявший учился на втором курсе по специальности "Техобслуживание автомобилей". Его родители развелись полгода назад. Перед нападением подросток поставил статус в Telegram, что "невиновных в этот день не будет".

Региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего, но по каким именно статьям, пока неизвестно.