Россия не будет участвовать в первом заседании Совета мира

19:05 11.02.2026

Представители Кремля не планируют принимать участие в первом заседании Совета мира, которое запланировано на 19 февраля. Сама тема Совета по-прежнему прорабатывается в МИД России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с RTVI.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках выступления на правительственном часе в Госдуме отметил, что Москва на текущий момент прорабатывает свою позицию по отношению к Совету мира и учитывает, "насколько настороженно отнеслись к этой идее очень многие страны на Западе и на Востоке, включая постоянных членов Совбеза ООН", пишет ТАСС.

16 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о формировании Совета мира, в который он пригласил представителей Европейской комиссии и более 50 государств. Устав новой структуры подписали 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 государств. Среди них Армения, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия.