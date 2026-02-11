Россия не будет участвовать в первом заседании Совета мира
Представители Кремля не планируют принимать участие в первом заседании Совета мира, которое запланировано на 19 февраля. Сама тема Совета по-прежнему прорабатывается в МИД России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с RTVI.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках выступления на правительственном часе в Госдуме отметил, что Москва на текущий момент прорабатывает свою позицию по отношению к Совету мира и учитывает, "насколько настороженно отнеслись к этой идее очень многие страны на Западе и на Востоке, включая постоянных членов Совбеза ООН", пишет ТАСС.
16 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о формировании Совета мира, в который он пригласил представителей Европейской комиссии и более 50 государств. Устав новой структуры подписали 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 государств. Среди них Армения, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия.
Прогнет Трамп кремлевских болтунов. В ООН у России есть право вето, а в этой конторе не будет. В этом то и вся задумка США, заменить Советом Мира потерявшую силу ООН, а главное лишить РФ права вето. Короче красиво начали : Ельцин! Ельцин! Ельцин! Нет, конечно можно слушать бредни кремлевских аферистов надувающих щеки и верить, верить, верить... Строят из себя задумчивых руководителей. Мы мол еще пока обдумываем... сидя на толчке.
