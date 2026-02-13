Замглавы МИД РФ Рябков: Россия окажет Кубе материальную помощь

Россия солидарна с Кубой и будет ей оказывать помощь, в том числе материальную. Эта работа уже ведется, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он уточнил, что можно с уверенностью сказать о готовности России оказать поддержку. "Сказать, что есть перспектива общебриксовских действий, я не берусь, - продолжил Рябков. - В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны варианты. Но на сегодня это то же самое: на индивидуальной основе. Мы, как ближайший партнер и союзник; другие участники БРИКС, у которых глубокие отношения с Гаваной, включая Китай; делаем по максимуму, что в наших силах".

По его словам, в то же время со стороны США исходит "сильнейшее давление". "И в рамках обновленной "доктрины Монро" Вашингтон не останавливается ни перед какими противозаконными приемами, попирающими международное право в его основах".

США возобновили блокаду Кубы, заявляя о намерении тем или иным способом свергнуть коммунистическое правительство республики. В частности, Вашингтон наложил эмбарго на любые поставки и так дефицитного на острове топлива - ранее США добились прекращения поставок нефти на Кубу из Мексики и Венесуэлы, причем в последней американские подразделения даже похитили президента Николаса Мадуро.

В этой обстановке, чтобы усугубить ситуацию, американская администрация также объявила о намерении вводить пропорциональные ввозные пошлины на товары из стран, которые осмелятся поставлять Кубе топливо. 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.02.2026, 15:20
    Гость: rick

    ""Сказать, что есть перспектива общебриксовских действий, я не берусь, - продолжил Рябков. - В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны варианты. Но на сегодня это то же самое: на индивидуальной основе. Мы, как ближайший партнер и союзник; другие участники БРИКС, у которых глубокие отношения с Гаваной, включая Китай; делаем по максимуму, что в наших силах"
    ---
    Интересно, что фраза "делаем по максимуму, что в наших силах". До сих пор этот "максимум" выразился только в обещаниях оказать помощь.
    А так Д.Трамп и его администрация работают над сменой руководства Кубы и соотв. режима Кубы.

  2. 13.02.2026, 15:09
    Гость: Васечкин

    А вот и посмотрим сейчас, есть ли расхождения между словом и делом в заявлениях Замглавы МИД РФ Рябкова, хотим увидеть конвой из нефтеных танкеров под охраной военных кораблей России на Кубу, иначе это будет простой трёп о помощи братской Гаване.

  3. 13.02.2026, 14:59
    Гость: stalker

    "...делаем по максимуму, что в наших силах". А что конкретно делается ? Все происходящее сейчас вокруг Кубы это маркер происходящего в мире. Если США Кубу "сожрут", то о многополярном мире можно будет забыть. И все разговоры об этом превратятся в пустую болтовню. Опять вернёмся во времена одного гегемона. И будем на поклон к нему ходить.

  4. 13.02.2026, 14:44
    Гость: И будет

    эта "материальная помощь" отправлена в никуда, с результатом - никаким.
    Что же России, ведущей четыре года войну с объединённым Западом никто не помогает? Самой порядочной (и единственной), в этом смысле, оказалась Северная Корея, которую, кстати, в своё время, предало российское руководство, поддержав в 2017-м году против неё санкции.

Все комментарии (12)
