Замглавы МИД РФ Рябков: Россия окажет Кубе материальную помощь

11:54 13.02.2026

Россия солидарна с Кубой и будет ей оказывать помощь, в том числе материальную. Эта работа уже ведется, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он уточнил, что можно с уверенностью сказать о готовности России оказать поддержку. "Сказать, что есть перспектива общебриксовских действий, я не берусь, - продолжил Рябков. - В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны варианты. Но на сегодня это то же самое: на индивидуальной основе. Мы, как ближайший партнер и союзник; другие участники БРИКС, у которых глубокие отношения с Гаваной, включая Китай; делаем по максимуму, что в наших силах".

По его словам, в то же время со стороны США исходит "сильнейшее давление". "И в рамках обновленной "доктрины Монро" Вашингтон не останавливается ни перед какими противозаконными приемами, попирающими международное право в его основах".

США возобновили блокаду Кубы, заявляя о намерении тем или иным способом свергнуть коммунистическое правительство республики. В частности, Вашингтон наложил эмбарго на любые поставки и так дефицитного на острове топлива - ранее США добились прекращения поставок нефти на Кубу из Мексики и Венесуэлы, причем в последней американские подразделения даже похитили президента Николаса Мадуро.

В этой обстановке, чтобы усугубить ситуацию, американская администрация также объявила о намерении вводить пропорциональные ввозные пошлины на товары из стран, которые осмелятся поставлять Кубе топливо.