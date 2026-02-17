В здании военной полиции под Петербургом произошел взрыв

В городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области произошел взрыв в здании военной полиции, сообщают «Фонтанка» и телеканал «78», информацию подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пишет РБК.

«Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово», — написал в телеграм-канале Дрозденко, добавив, что причины происшествия выясняют.

78.ru сообщает о трех погибших. «Одного придавило бетонной плитой — погибший, нет возможности пока достать. Двоих погибших пытаются достать, есть возможность, одного еще ищут», — сказал источник издания.

«Фонтанка» показала кадр, на котором видно, что у здания частично разрушены два этажа — второй и третий.

Комментарии читателей

  1. 17.02.2026, 23:11
    Гость: Нет войны.

    Мобилизации -- нет. Военного положения -- нет. Дипотношения не разорваны даже с Украиной, не говорю уж о странах НАТО. Россия -- открытая страна, кто хочет уезжает, кто хочет приезжает. Основная масса россиян зарабатывает деньги и, по возможности, наслаждается жизнью. И это всем нравится, за исключением тех, кто точно знает, что уж их-то не призовут никогда (главным образом из-за возраста) -- вот они-то и требуют "до полной победы". А все те, кто потенциально призываем, очень довольны нынешним статусом кво, и будут очень огорчены и обижены, если таковой изменится в мобилизационную сторону. В сторону договорняка -- пожалуйста, а в обратную спасибо, не надо. Насколько они будут огорчены, Кремль узнавать категорически не хочет, поэтому такой сценарий будет оттягивать изо всех сил.

    "Маемо те, що маемо" -- эта кучмовская сентенция относится не только к Украине.

  2. 17.02.2026, 22:20
    Гость: интересно, а что, военная полиция никак не охраняется?

    Даже в просто полицию просто так не зайдёшь, огорожено, проходная или как оно называется.Турникет, предъяви документы, скажи к кому. Если заявку не подали, позвонят оперу или следователю, чтоб подтвердил что к нему. Обратно провожают до этой самой проходной.Причем не преступника, а потерпевшего. Обычное отделение полиции.

  4. 17.02.2026, 21:02
    Гость: Юри_й

    а когда СВО объявляли ты его поддерживал, а как появилась реальная опасность самому поехать, так ура патриот сразу мирным стал.

  5. 17.02.2026, 21:01
    Гость: Ничего нового.....

    В России уже 40 лет подобное чуть ли не каждый день. Бывает и покруче. Перестройка, панимаишььььь.....

