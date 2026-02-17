В здании военной полиции под Петербургом произошел взрыв
В городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области произошел взрыв в здании военной полиции, сообщают «Фонтанка» и телеканал «78», информацию подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пишет РБК.
«Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово», — написал в телеграм-канале Дрозденко, добавив, что причины происшествия выясняют.
78.ru сообщает о трех погибших. «Одного придавило бетонной плитой — погибший, нет возможности пока достать. Двоих погибших пытаются достать, есть возможность, одного еще ищут», — сказал источник издания.
«Фонтанка» показала кадр, на котором видно, что у здания частично разрушены два этажа — второй и третий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мобилизации -- нет. Военного положения -- нет. Дипотношения не разорваны даже с Украиной, не говорю уж о странах НАТО. Россия -- открытая страна, кто хочет уезжает, кто хочет приезжает. Основная масса россиян зарабатывает деньги и, по возможности, наслаждается жизнью. И это всем нравится, за исключением тех, кто точно знает, что уж их-то не призовут никогда (главным образом из-за возраста) -- вот они-то и требуют "до полной победы". А все те, кто потенциально призываем, очень довольны нынешним статусом кво, и будут очень огорчены и обижены, если таковой изменится в мобилизационную сторону. В сторону договорняка -- пожалуйста, а в обратную спасибо, не надо. Насколько они будут огорчены, Кремль узнавать категорически не хочет, поэтому такой сценарий будет оттягивать изо всех сил.
"Маемо те, що маемо" -- эта кучмовская сентенция относится не только к Украине.
Даже в просто полицию просто так не зайдёшь, огорожено, проходная или как оно называется.Турникет, предъяви документы, скажи к кому. Если заявку не подали, позвонят оперу или следователю, чтоб подтвердил что к нему. Обратно провожают до этой самой проходной.Причем не преступника, а потерпевшего. Обычное отделение полиции.
а что поменяется если СБУ обзовут террористами?
а когда СВО объявляли ты его поддерживал, а как появилась реальная опасность самому поехать, так ура патриот сразу мирным стал.
В России уже 40 лет подобное чуть ли не каждый день. Бывает и покруче. Перестройка, панимаишььььь.....