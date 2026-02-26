ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Петербурге

13:18 26.02.2026

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны, готовившийся по заданию украинских спецслужб, сообщили в ЦОС ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые <...> планировали совершить террористический акт <...>", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Злоумышленники вступили в переписку с представителями украинских спецслужб. По заданию куратора они забрали из тайника СВУ, провели разведку по месту жительства российского военного и установили бомбу под его машину. Сотрудники ФСБ нашли ее и обезвредили.

Задержанные признались в преступлении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.