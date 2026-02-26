Дума приняла закон о запрете на выдачу иностранцев из российской армии

© KM.RU, Алексей Белкин

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о запрете на выдачу для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу в Вооруженных силах России, сообщает РБК.

Изменения предлагается внести в ст. 464 Уголовного кодекса. Россия будет отказывать в выдаче другой стране для уголовного преследования или исполнения приговоров иностранцев и лиц без гражданства, если запрос будет касаться тех, кто проходил военную службу в российской армии или иных формированиях, а также участвовавших в боевых действиях, в том числе на Украине.

Иностранцы получили право заключать контракты на службу в российской армии в ноябре 2022-го. В середине 2024-го глава СК Александр Бастрыкин заявлял, что уже около 10 тыс. мигрантов с российским гражданством стали участниками военной операции на Украине.

После начала военной операции на Украине ряд зарубежных стран предупредили своих граждан об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на стороне другого государства.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 26.02.2026, 15:39
    Гость: Агааааа, ЕЖЕЛИ

    Дума приняла закон о запрете на выдачу иностранцев из российской армии,
    значит иностранцы в ВС РФ таки есть.
    Почему же тогда крики стоят о наличии иностранцев в ВСУ.
    Нам значит можно, а им значит нет?

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Медведев: если рядом с России будет страна НАТО, угроза будет постоянной
Рад бы в зону, да не пускают: Тимур Иванов намерен судиться с Минобороны за право штурмовать укрепы ВСУ
Иран предложил США доступ к месторождениям в обмен на снятие санкций
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Избранное
Наталья Андрейченко: «Мне так и не простили моего отъезда»
Кинопремьера Ренаты Литвиновой «Скромное обаяние волшебников»: желания обреченной буржуазии
Инвестиции. Так ли страшен чёрт, как его малюют?
Вежливый отказ «Не о том речь»
Смех «Вместо тысячи слов (Памяти жертв теракта 22.03.2024)»
The Пауки «Шторм идет»
«Моральный кодекс», 1 декабря, «16 Тонн»
Омские школьники собирают «Посылки радости» для военнослужащих
Дмитрий Ревякин вспомнил о Владимире Маяковском в «Горбушке»
Центр «Ярко выраженный 2» (интернет-релиз)
«К моменту своей физиологической смерти Горбачев был давно уже мертв – и политически, и нравственно»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации