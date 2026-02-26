Дума приняла закон о запрете на выдачу иностранцев из российской армии,

15:16 26.02.2026

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о запрете на выдачу для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу в Вооруженных силах России, сообщает РБК.

Изменения предлагается внести в ст. 464 Уголовного кодекса. Россия будет отказывать в выдаче другой стране для уголовного преследования или исполнения приговоров иностранцев и лиц без гражданства, если запрос будет касаться тех, кто проходил военную службу в российской армии или иных формированиях, а также участвовавших в боевых действиях, в том числе на Украине.

Иностранцы получили право заключать контракты на службу в российской армии в ноябре 2022-го. В середине 2024-го глава СК Александр Бастрыкин заявлял, что уже около 10 тыс. мигрантов с российским гражданством стали участниками военной операции на Украине.

После начала военной операции на Украине ряд зарубежных стран предупредили своих граждан об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на стороне другого государства.