Основателя Readovka заподозрили в хищении 1 млрд руб. у Минобороны

20:16 27.02.2026

Основателя и бывшего главного редактора Readovka Алексея Костылева подозревают в хищении 1 млрд руб. у Минобороны при реализации государственных контрактов. Об этом в ходе заседания в Тверском районном суде Москвы заявила следователь Олеся Быстрягина. Прокурор уточнил, что речь идет о госконтракте на поставку БПЛА, пишет РБК.

Адвокат обратил внимание суда, что основатель Readovka является гражданином России, его личность установлена задолго до возбуждения дела, когда он «добровольно» участвовал в следственных действиях.

У него есть недвижимость, где он может находиться под домашним арестом, Костылев также работает в Москве на телеканале RT, добавил он. Защита указала, что тот являлся в ГУ МВД по Москве 9 сентября и 21 октября прошлого года, он не намерен скрываться от следствия.

По просьбе защиты судья Анна Баженова приобщила к материалам дела копию удостоверения о награждении основателя Readovka медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за подписью президента, а также медицинские справки, свидетельствующие о наличии у него тяжелых заболеваний после аварии, в которую тот попал в октябре 2024 года. Тогда, по словам адвоката, он получил ушиб головного мозга, случилось кровоизлияние. На основе этого защита просила избрать Костылеву меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку нахождение под стражей может угрожать его жизни.

Несмотря на доводы адвоката, Тверской районный суд Москвы отправил Алексея Костылева под стражу на два месяца.

Костылев был задержан 25 февраля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. Дело связано с его проектом по строительству базы отдыха «Корсики-Руханские» в Смоленской области. Речь идет о проекте в деревне Рухань в Ершичском районе (недалеко от границы с Белоруссией).