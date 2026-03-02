Россия и Азербайджан договорились о решении проблем после крушения AZAL

Вице-премьер России Алексей Оверчук и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Баку договорились о практических шагах «по решению проблем, возникших в результате крушения самолета AZAL» в декабре 2024 года, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Состоялся подробный обмен мнениями по повестке дня азербайджано-российских отношений. В ходе беседы было отмечено, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми лидерами Азербайджана и России на встрече в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны в ближайшее время предпримут комплексные практические шаги по решению проблем, возникших в результате крушения самолета AZAL 25 декабря 2024 года»,— цитирует сообщение «Коммерсант».

9 октября во время встречи с Ильхамом Алиевым президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия «сделает все необходимое» в части выплаты компенсаций в связи с трагедией. Российский лидер также сказал, что «будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц».

В декабре прошлого года МИД Азербайджана заявил, что удивлен прекращением Россией уголовного дела о крушении AZAL.

25 декабря 2024 года самолет Embraer-190 совершал перелет из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. Владимир Путин в разговоре с Ильхамом Алиевым объяснил, что причины крушения связаны с украинскими беспилотниками:. две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не поразили самолет напрямую, а взорвались примерно в десяти метрах от него. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

  1. 02.03.2026, 22:24
    Гость: Конопляный кот

    Интересно, а если бы Азербайджан сбил гражданский самолёт РФ ракетой и начал мутить, вместо извинений и компенсаций родственникам? Потом некоторые удивляются: откуда берется русофобия?

  3. 02.03.2026, 20:43
    Гость: Лучезар

    Амеры по поводу гибели самолета с какими-то там аборигенами и не почесались бы.

  5. 02.03.2026, 20:26
    Гость: demos

    А как клеймили Азербайджан, мол мы тут не причём,,самолёт сам упал. А теперь компенсацию выплачивают.

