В России введут новый обязательный экзамен для выпускников девятых классов

22:48 3.03.2026

В 2028 году у выпускников девятых классов появится новый обязательный экзамен — устное собеседование по истории. Положительный результат по нему будет являться допуском к сдаче ОГЭ и возможности получить аттестат. Об этом во вторник, 3 марта, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания Межведомственной комиссии по историческому просвещению, пишет "Коммерсант".

"На экзамене будет проверяться, как думает, как размышляет школьник. Об этом долго говорили учителя и историки",— рассказал Кравцов.

Систему оценивания и механику проведения нового экзамена разработает Рособрнадзор.

В рамках собеседования будут проверяться знания только по отечественной истории за тот период, который изучается в рамках программы пятых-девятых классов. Специальной подготовки не потребуется: знания и навыки, необходимые для собеседования, ученики будут получать в рамках обычных уроков истории, пояснили "Коммерсанту" в Минпросвещения.

Экзамен введут только в 2027/28 учебном году, чтобы учителя и школьники успели к нему подготовиться.