В школах и детских садах предложили официально закрепить диетменю

08:10 4.03.2026

В Госдуму внесён законопроект, который обяжет детские учреждения предусматривать диетическое и лечебное меню в своих столовых. Как пишет ТАСС, документ направлен на отзыв в правительство. Его автор — первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

Поправки предлагается внести в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». В них предложено закрепить норму, согласно которой основное меню в организованных детских коллективах утверждает руководство учреждения, однако при этом оно должно предусматривать отдельные блюда для детей, которым требуется лечебное или специальное диетическое питание.

Требования распространяются на детские сады, школы, колледжи и детские лагеря. Питание, согласно проекту, должно соответствовать принципам здорового рациона и установленным нормам для детей.

Кроме того, инициатива предполагает, что из бюджета должны выделяться достаточные средства, чтобы не возникало дефицита финансирования питания для льготных категорий учащихся.