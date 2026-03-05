Путин утвердил перечень поручений в социальной сфере

Запрет на движение мопедов по тротуарам, особенно мопедов болидов, уже есть в ПДД. Но есть 2 НО. Первое, что за такое движение никто не наказывает в столице, потому что об этом правиле не помнят, и надо провести большое совещание, чтобы вспомнить есть ли это правило в ПДД. Второе, реальный запрет наверняка вызовет ноту от Рахмона, за неуважение к правам таджикоузбеков-доставщиков, что в приоритете над ПДД.