Путин утвердил перечень поручений в социальной сфере
Владимир Путин по итогам декабрьского заседания СПЧ утвердил перечень поручений в социальной сфере, включая меры по поддержке участников СВО.
Президент поставил задачу дать кредитные каникулы бойцам, отражавшим атаки ВСУ на приграничье. Также необходимо уточнить категории детей погибших военных, имеющих право на выплаты, пишет РИА Новости.
Другие поручения:
- представить предложения, как можно использовать дроны для оценки ущерба жилью в новых регионах и приграничье;
- поверить качество предоставления социальных услуг;
- развивать систему паллиативной помощи людям с тяжелыми хроническими болезнями;
- предотвращать фиктивное трудоустройство инвалидов;
- проанализировать штрафы для самозанятых и при необходимости ограничить их;
- изучить предложения о развитии института присяжных, включая усиление ответственности за вмешательство в их работу;
- рассмотреть ограничения на передвижение электровелосипедов по тротуарам.
В управлении Поручение — индивидуальное задание или указание, которое руководитель даёт конкретному сотруднику или нескольким сотрудникам для выполнения определённой работы или задачи. Вопрос: кто и что будет исполнять?
Страна уже в руинах. Горе нам, горе.
Все точно знают..Путин -жесткий человек слова ..но это про личное..и наоборот ..про социальное.никогда ни одно во благо местным,всегда отрицательный рост,хлопки,задымления, непреодолимая сила у Шойгу и Герасимова, и прочие замедления,торможения,поборы и штрафы
Миллиардеры ещё помиллиардеют, южане ещё поюжнеют, телеколдуны ещё поколдунеют. Всё будет выполнено, всё будет хорошо
Запрет на движение мопедов по тротуарам, особенно мопедов болидов, уже есть в ПДД. Но есть 2 НО. Первое, что за такое движение никто не наказывает в столице, потому что об этом правиле не помнят, и надо провести большое совещание, чтобы вспомнить есть ли это правило в ПДД. Второе, реальный запрет наверняка вызовет ноту от Рахмона, за неуважение к правам таджикоузбеков-доставщиков, что в приоритете над ПДД.