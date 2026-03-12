Росавиация ограничила срок действия сертификатаAZUR Air

Росавиация по итогам внеплановой проверки Ространснадзора ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня 2026 года, сообщило агентство.

В результате проведенной 19 февраля - 5 марта проверки компании Ространснадзор выявил несколько нарушений обязательных требований российского воздушного законодательства. Ведомство ждет от компании план устранения замечаний, если их не устранят до 8 июня, сертификат аннулируют.

"Решение принято на основании акта внеплановой проверки перевозчика. Ее с 19 февраля по 5 марта провели специалисты Ространснадзора на фоне серии авиационных событий у AZUR Air, связанных с техническими неисправностями самолетов, последовавшими за этим многочисленными задержками и отменами рейсов", - пояснили в Росавиации.

"От перевозчика ждут четкий план устранения замечаний. Руководству перевозчика рекомендовано: в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов, провести тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники, сократить программу рейсов", - цитирует сообщение Росавиации ТАСС.

Там также отметили, что AZUR Air продолжает деятельность, сертификат эксплуатанта перевозчика аннулируют при неустранении нарушений до 8 июня.  

  1. 12.03.2026, 22:23
    Гость: Пилот

    Никаких там особых нарушений нет или такие же как у других как у аэрофлота. Решили отомстить за требование выплаты компенсации за сбитый самолет Азербайджана и шум который президент Алиев развёл вокруг этого. Если начали политизировать этот инцидент то и получат лишение лицензии и вообще в РФ летать не будут. С кремлем лучше не связываться они всегда не в открытую действуют а из под тишка наказывают. Гадят мелко и пакостно.

