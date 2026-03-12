Росавиация ограничила срок действия сертификатаAZUR Air
Росавиация по итогам внеплановой проверки Ространснадзора ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня 2026 года, сообщило агентство.
В результате проведенной 19 февраля - 5 марта проверки компании Ространснадзор выявил несколько нарушений обязательных требований российского воздушного законодательства. Ведомство ждет от компании план устранения замечаний, если их не устранят до 8 июня, сертификат аннулируют.
"Решение принято на основании акта внеплановой проверки перевозчика. Ее с 19 февраля по 5 марта провели специалисты Ространснадзора на фоне серии авиационных событий у AZUR Air, связанных с техническими неисправностями самолетов, последовавшими за этим многочисленными задержками и отменами рейсов", - пояснили в Росавиации.
"От перевозчика ждут четкий план устранения замечаний. Руководству перевозчика рекомендовано: в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов, провести тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники, сократить программу рейсов", - цитирует сообщение Росавиации ТАСС.
Там также отметили, что AZUR Air продолжает деятельность, сертификат эксплуатанта перевозчика аннулируют при неустранении нарушений до 8 июня.
