Карантин и забой скота не коснулись племзавода депутата от «Единой России»
Племзавод «Ирмень», которым руководит член комитета по аграрной политике Заксобрания Новосибирской области от «Единой России» Олег Бугаков, не находится в зоне карантина по пастереллезу и бешенству, поэтому санитарные меры его не коснулись. Об этом RTVI сообщили на предприятии.
Сам руководитель племзавода Олег Бугаков объяснил изданию, что ограничительные меры — карантин — устанавливаются «исключительно решениями органов государственной власти». «В отношении ЗАО племзавод “Ирмень” подобные решения не принимались», — говорится в ответе организации на запрос RTVI. Там также отметили, что «выпускаемая продукция полностью соответствует действующим техническим регламентам и нормам безопасности, что подтверждается результатами лабораторного контроля».
Со своей стороны местные фермеры, чей скот оказался под угрозой уничтожения, объясняли в разговоре с RTVI, что лаборатории на территории региона, как государственные, так и частные, не берут анализы на пастереллез у живых животных. Лабораторную экспертизу, по их словам, проходит только мясо или субпродукты.
Племзавод «Ирмень» находится на территории Ордынского района. Новосибирский журналист Евгений Митрофанов ранее публиковал решение районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, из которого следует, что племзавод «Ирмень» входит в карантинную зону. Сейчас в Ордынском районе готовят к уничтожению скот частных владельцев, в том числе в селе Козиха.
Режим ЧС из-за вспышек пастереллеза и бешенства действует на территории пяти районов Новосибирской области. Фермеры, чей скот оказался под угрозой уничтожения, говорят, что никаких официальных документах о причинах забоя их животных не видели. Ветеринары и власти утверждают, что распоряжение о разрешении на изъятие и убой скота, в котором объясняются причины этих мер, является секретным.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя происходящее в регионе, заявил, что в области действуют «строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства». О каком именно заболевании идет речь, он не уточнил.
Племзавод «Ирмень», согласно их собственным данным, является одним из крупнейших в регионе. «По масштабам товарной продукции и массе прибыли хозяйство лидирует не только в своем районе и в Новосибирской области, но и в стране», — говорится на сайте предприятия.
Это как раз то, о чём писал я раньше- ситуация максимально использована чиновниками у которых свой личный бизнес на мясе. Просто устраняют конкурентов раскручивая маховик "эпидемии".
Обсолютно то же самое было и с агрохолдингом бывшего губернатора Кубани Ткачёва, когда в Краснодарском крае уничтожили всех свиней принадлежащих частным хозяйствам (под предлогом борьбы с чумой африканских свиней) а агрохолдинг семьи Ткачёва вообще всё это не коснулось. Хотя некоторые фермерские хозяйства были в 100м от мест где "бушевала эпидемия" и силой уничтожали свиней. Ещё тогда уже писали о том, что тему с эпидемией сознательно накручивали, для уничтожения конкурентов Ткачёвскому бизнесу.
Гниль от этой власти уже выдавливает со всех дыр. Такую подлость устроить и без того нищему народу, это как же нужно презирать его..
это возможно, остальным - нет
И царский гнев, и царская любовь
Какие проблемы!?В России можно быть евреем и одновременно русским