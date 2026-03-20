Карантин и забой скота не коснулись племзавода депутата от «Единой России»

Племзавод «Ирмень», которым руководит член комитета по аграрной политике Заксобрания Новосибирской области от «Единой России» Олег Бугаков, не находится в зоне карантина по пастереллезу и бешенству, поэтому санитарные меры его не коснулись. Об этом RTVI сообщили на предприятии.

Сам руководитель племзавода Олег Бугаков объяснил изданию, что ограничительные меры — карантин — устанавливаются «исключительно решениями органов государственной власти». «В отношении ЗАО племзавод “Ирмень” подобные решения не принимались», — говорится в ответе организации на запрос RTVI. Там также отметили, что «выпускаемая продукция полностью соответствует действующим техническим регламентам и нормам безопасности, что подтверждается результатами лабораторного контроля».

Со своей стороны местные фермеры, чей скот оказался под угрозой уничтожения, объясняли в разговоре с RTVI, что лаборатории на территории региона, как государственные, так и частные, не берут анализы на пастереллез у живых животных. Лабораторную экспертизу, по их словам, проходит только мясо или субпродукты.

Племзавод «Ирмень» находится на территории Ордынского района. Новосибирский журналист Евгений Митрофанов ранее публиковал решение районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, из которого следует, что племзавод «Ирмень» входит в карантинную зону. Сейчас в Ордынском районе готовят к уничтожению скот частных владельцев, в том числе в селе Козиха.

Режим ЧС из-за вспышек пастереллеза и бешенства действует на территории пяти районов Новосибирской области. Фермеры, чей скот оказался под угрозой уничтожения, говорят, что никаких официальных документах о причинах забоя их животных не видели. Ветеринары и власти утверждают, что распоряжение о разрешении на изъятие и убой скота, в котором объясняются причины этих мер, является секретным.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя происходящее в регионе, заявил, что в области действуют «строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства». О каком именно заболевании идет речь, он не уточнил.

Племзавод «Ирмень», согласно их собственным данным, является одним из крупнейших в регионе. «По масштабам товарной продукции и массе прибыли хозяйство лидирует не только в своем районе и в Новосибирской области, но и в стране», — говорится на сайте предприятия.