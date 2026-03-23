В МИД РФ пообещали ответ на «беспредел» Запада на Балтике

Случаи разбоя и беспредела в Балтийском море не останутся без реакции РФ с использованием всех необходимых средств. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве отметили, что некоторые европейские государства, в частности Франция, Швеция и Финляндия, останавливают и препровождают в свои порты неугодные им суда под предлогом нарушения «международных» санкций, пишет Газета.RU.

Кроме того, ради достижения цели лишить Россию доходов от международной торговли в Евросоюзе изобрели определение «теневой флот», которого не существует в международном морском праве и под прикрытием которого осуществляется разбой на морских коммуникациях.

Как напомнили в МИД РФ, международные санкции утверждает Совбез ООН. При этом односторонние незаконные рестрикции не являются ни международными, ни легитимными.

«Российская сторона рассматривает эти практики стран ЕС как неприемлемые, недопустимые, грубо нарушающие букву и дух Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении политические, правовые и иные инструменты для обеспечения уважения принципа свободы судоходства», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

20 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Военно-морские силы (ВМС) страны захватили судно Deyna («Дейна»), которое якобы входит в состав российского «теневого флота». По данным Reuters, на борт танкера, следующего под флагом Мозамбика из порта Мурманска, высадились французские военные. Отмечается: причиной операции стали подозрения на «использование фальшивого флага». Агентство уточнило, что операция проводилась при участии британских союзников.

  1. 23.03.2026, 21:44
    Гость: вот-вот

    МИД пообещал ответ? Значит снова пошлют крипто-глобалиста Дмитриева, типа от "русского" бизнеса, "договариваться" с Западом.

  2. 23.03.2026, 21:36
    Гость: xmyr

    Наглыесаксы возрождают пиратство и работорговлю . Карл третий согласно традициям согласен. С работорговлей пока непонятка, славяны или персы ?

  3. 23.03.2026, 20:20
    Гость: Какая Балтика и какой ВМФ России там?

    Российский флот есть теперь только в Невской губе. Так же, как Черноморский флот только в порту Новороссийска. А с Балтикой и даже Финским заливом мы РАДОСТНО расстались, объявив о выходе России из самой себя 12-го июня 1990 г. и завершив эту "сделку" 8 декабря 1991 г. Не согласны, что РАДОСТНО? А что же мы тогда празднуем 12-го июня каждый год? Или мы уже объявили этот день днём скорби по утере выхода России к Балтике, Финскому заливу, Устью Дуная, проливам Босфор и Дарданеллы, ...? Я пока такого не слышал.

  4. 23.03.2026, 20:15
    Гость: А в чем проблемы то?

    А что это так чинуши возбудилась то? Вроде не под российским флагом ходили задержанные суда.

Все комментарии (33)
Выбор читателей
Тегеран анонсировал применение нового оружия против США и Израиля
В России женщин, не желающих иметь детей, могут направить к психологу
Госдолг США превысил $39 трлн впервые в истории
Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета
Избранное
«Алчность ростовщиков приводит к тому, что заветы прошлого не соблюдаются. Даже там, где проценты запрещены, они существуют. Кого при этом пытаются обмануть?»
LASCALA «Linea»
Как повысить собственную трудоспособность? 5 главных методов
Аквариум* «River Dub»
Андрей Князев ввел Михила «Горшенева» в «Дом воспоминаний»
«Теплая Трасса» и др. («Третий день весны»), 3 марта «Китайский Летчик Джао Да»
«Для перехода к комплексной, всеобъемлющей модернизации России жизненно необходимо устранение пяти основных преград»
«Президентские выборы в Белоруссии продемонстрировали нечто запредельное – голосование при введенных в столицу армейских частях»
Украинский конфликт – предтеча заката Европы
Аборт мозга «Они» (СD + компакт-кассета)
На дне Керченского пролива найден парусник XIX века
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

