Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях «Почты России»
Маркетплейсы должны будут открывать пункты выдачи заказов в отделениях "Почты России", сообщили в Минцифры.
"Маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда", — цитирует заявление министерства РИА Новости.
Эту меру Минцифры включило в законопроект о поддержке "Почты России", направленный на модернизацию отрасли и расширение доступных для населения сервисов.
Среди других предложений:
- "Почта России" станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов;
- Она получит право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах;
- В ее офисах будут продавать безрецептурные лекарства;
- Банкам запретят взимать комиссию при оплате услуг в почтовых отделениях;
- Россияне будут получать квитанции на ЖКУ на "Госуслугах", но для пенсионеров сохранят доставку бумажных платежек.
шутка такая ?Или некая ирония?
рынок все утрясет сам!Или как ?
Трюк с коровами прокатил, теперь можно и с товаром так же?
"топам" почты можно снова выписывать миллиардные премии,жизнь налаживается.
частная собственность,частный бизнес.Захотел снёс частный дом,захотел-заставил снимать площадь на почте,пошел-вырезал коров у частников без объяснений.