Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях «Почты России»

Маркетплейсы должны будут открывать пункты выдачи заказов в отделениях "Почты России", сообщили в Минцифры.

"Маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда", — цитирует заявление министерства РИА Новости.

Эту меру Минцифры включило в законопроект о поддержке "Почты России", направленный на модернизацию отрасли и расширение доступных для населения сервисов.

Среди других предложений:

  • "Почта России" станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов;
  • Она получит право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах;
  • В ее офисах будут продавать безрецептурные лекарства;
  • Банкам запретят взимать комиссию при оплате услуг в почтовых отделениях;
  • Россияне будут получать квитанции на ЖКУ на "Госуслугах", но для пенсионеров сохранят доставку бумажных платежек.
  25.03.2026, 16:01
    Гость:

    частная собственность,частный бизнес.Захотел снёс частный дом,захотел-заставил снимать площадь на почте,пошел-вырезал коров у частников без объяснений.

