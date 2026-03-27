Лавров заявил о желании США забрать себе «Северные потоки»

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу France TV заявил, что США проявляют интерес к российским газопроводам "Северный поток" и "Северный поток — 2".

По словам министра, атака на газотранспортную инфраструктуру в 2022 году, по мнению Москвы, была проведена при поддержке западных спецслужб. Он также отметил, что в настоящее время в Вашингтоне звучат заявления о желании взять эти проекты под свой контроль, пишут "Вести".

Лавров подчеркнул, что подобные действия, как он считает, укладываются в общую линию западных стран, направленную на установление контроля над российскими активами за рубежом.

Кроме того, глава МИД РФ высказал мнение, что европейские страны придерживаются курса на дальнейшую эскалацию и стремятся сохранить текущую политическую ситуацию у границ России.