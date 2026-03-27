Лавров заявил о желании США забрать себе «Северные потоки»

Стоп-кадр из видеотрансляции

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу France TV заявил, что США проявляют интерес к российским газопроводам "Северный поток" и "Северный поток — 2".

По словам министра, атака на газотранспортную инфраструктуру в 2022 году, по мнению Москвы, была проведена при поддержке западных спецслужб. Он также отметил, что в настоящее время в Вашингтоне звучат заявления о желании взять эти проекты под свой контроль, пишут "Вести".

Лавров подчеркнул, что подобные действия, как он считает, укладываются в общую линию западных стран, направленную на установление контроля над российскими активами за рубежом.

Кроме того, глава МИД РФ высказал мнение, что европейские страны придерживаются курса на дальнейшую эскалацию и стремятся сохранить текущую политическую ситуацию у границ России.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.03.2026, 19:38
    Гость: ну

    а кто им помешает? Если только Северная Корея, да и то вряд ли. Ей то зачем этот металлолом? Нет , конечно можно выразить озабоченность , может временно и поможет. Но это будет очень жестоко по отношению к любимым "партнерам". Танкерами нельзя вывозить достояние россиян, по трубам нельзя .. куда бы сбагрить эти невосполнимые энергоресурсы из самой холодной страны на планете?

  3. 27.03.2026, 18:58
    Гость: Кон228

    Хозяин захотел взять, хозяин возьмёт. Наши и не чирикнут, только будут рассказывать быдломассы какая это выгодная для России сделка...

  5. 27.03.2026, 17:17
    Гость: demos

    Кому они нужны? По ним ещё 30 лет газ бесплатно будет идти и только потом начнёт приносить прибыль.

Все комментарии (13)
© KM.RU, Филипп Киреев
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации