Лавров заявил о желании США забрать себе «Северные потоки»
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу France TV заявил, что США проявляют интерес к российским газопроводам "Северный поток" и "Северный поток — 2".
По словам министра, атака на газотранспортную инфраструктуру в 2022 году, по мнению Москвы, была проведена при поддержке западных спецслужб. Он также отметил, что в настоящее время в Вашингтоне звучат заявления о желании взять эти проекты под свой контроль, пишут "Вести".
Лавров подчеркнул, что подобные действия, как он считает, укладываются в общую линию западных стран, направленную на установление контроля над российскими активами за рубежом.
Кроме того, глава МИД РФ высказал мнение, что европейские страны придерживаются курса на дальнейшую эскалацию и стремятся сохранить текущую политическую ситуацию у границ России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я не понял из его бормотания--он против или НЕ против ??!!
а кто им помешает? Если только Северная Корея, да и то вряд ли. Ей то зачем этот металлолом? Нет , конечно можно выразить озабоченность , может временно и поможет. Но это будет очень жестоко по отношению к любимым "партнерам". Танкерами нельзя вывозить достояние россиян, по трубам нельзя .. куда бы сбагрить эти невосполнимые энергоресурсы из самой холодной страны на планете?
Хозяин захотел взять, хозяин возьмёт. Наши и не чирикнут, только будут рассказывать быдломассы какая это выгодная для России сделка...
А чо, у США железа мало? Кому пустая труба нужна без газа?
Кому они нужны? По ним ещё 30 лет газ бесплатно будет идти и только потом начнёт приносить прибыль.