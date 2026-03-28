Генштаб: призывников не направят в новые регионы
Призывников не направят служить в новые регионы, рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС, вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге по итогам осеннего призыва.
"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов на территории Российской Федерации, за исключением территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", — цитирует его РИА Новости.
Агентство приводит другие заявления Цимлянского:
- Решение комиссии о призыве действует в течение года.
- Медосвидетельствование, психологический отбор и предоставление отсрочек теперь проходит все это время.
- Для оповещения молодых людей используют электронные повестки.
- От призыва освободят добровольцев, участвовавших в боевых действиях не менее полугода, а также прошедших службу в ДНР и ЛНР.
- Призывников не привлекут к участию в СВО.
- Их доставят к месту службы, как и раньше: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
А почему,интересно ??После учебки как раз на передовую и надо отправлять,кого же еще ?
Тренироваться в реальной обстановке на украх для настоящей грядущей Войны.
Но через полгода они уже не призывники а полноценные военнослужащие,которые могут подписать контракт.
Генералы и высший офицерский состав армии ворует ммллиардами, разворовывает военный бюджет, заключает липовые контракты. Среднее звено офицеров постоянно бухает на службе продаёт оружие и боеприпасы на сторону. Нижнее звено прапорщики воруют и продают форму, полушубки, сапоги, ботинки, ремни, зав столовой тащат мясо, масло, сахар и прочие продукты а солдат кормят баландой. Зав клубом тащит гармошки и балалайки. Призывники как рабы негры, летом метут територию, обтряхивают листья с деревьев и белят бордюры, зимой чистят снег и ровняют верёвкой снежные бордюры в остальное время зубрят уставы и занимаются строевой подготовкой на плацу.
Зуб дал..., даже не Песков, а некто Цимлянской - типа-адмирал Флота (а чо, плавающих флотов так сильно число подсократилось, что целые адмиралы теперь на сухопутье рулят?)
обмирал во главе.
беда, коль пироги начнёт печи сапожник....