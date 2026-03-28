Генштаб: призывников не направят в новые регионы

Призывников не направят служить в новые регионы, рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС, вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге по итогам осеннего призыва.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов на территории Российской Федерации, за исключением территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", — цитирует его РИА Новости

Агентство приводит другие заявления Цимлянского:

  • Решение комиссии о призыве действует в течение года.
  • Медосвидетельствование, психологический отбор и предоставление отсрочек теперь проходит все это время.
  • Для оповещения молодых людей используют электронные повестки.
  • От призыва освободят добровольцев, участвовавших в боевых действиях не менее полугода, а также прошедших службу в ДНР и ЛНР.
  • Призывников не привлекут к участию в СВО.
  • Их доставят к месту службы, как и раньше: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
  1. 28.03.2026, 21:29
    Гость: На-турель

    А почему,интересно ??После учебки как раз на передовую и надо отправлять,кого же еще ?
    Тренироваться в реальной обстановке на украх для настоящей грядущей Войны.
    ...

  2. 28.03.2026, 19:40
    Гость: призывников не направят

    Но через полгода они уже не призывники а полноценные военнослужащие,которые могут подписать контракт.

  3. 28.03.2026, 19:34
    Гость: Российская армия самая непобедимая

    Генералы и высший офицерский состав армии ворует ммллиардами, разворовывает военный бюджет, заключает липовые контракты. Среднее звено офицеров постоянно бухает на службе продаёт оружие и боеприпасы на сторону. Нижнее звено прапорщики воруют и продают форму, полушубки, сапоги, ботинки, ремни, зав столовой тащат мясо, масло, сахар и прочие продукты а солдат кормят баландой. Зав клубом тащит гармошки и балалайки. Призывники как рабы негры, летом метут територию, обтряхивают листья с деревьев и белят бордюры, зимой чистят снег и ровняют верёвкой снежные бордюры в остальное время зубрят уставы и занимаются строевой подготовкой на плацу.

  4. 28.03.2026, 18:55
    Гость: Ура!

    Зуб дал..., даже не Песков, а некто Цимлянской - типа-адмирал Флота (а чо, плавающих флотов так сильно число подсократилось, что целые адмиралы теперь на сухопутье рулят?)

Все комментарии (9)
]]>
