Генштаб: призывников не направят в новые регионы

28.03.2026

Призывников не направят служить в новые регионы, рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС, вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге по итогам осеннего призыва.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов на территории Российской Федерации, за исключением территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", — цитирует его РИА Новости.

Агентство приводит другие заявления Цимлянского: