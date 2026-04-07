В отношении вице-губернатора Кубани возбудили уголовное дело

В отношении вице-губернатора Кубани Андрея Коробки возбуждено уголовное дело, заявил представитель Генеральной прокуратуры России во время судебного заседания по антикоррупционному иску.

Ленинский районный суд Краснодара во вторник приступил к рассмотрению искового заявления Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки – помимо вице-губернатора ответчиками стали 20 физических и три юридических лица, сообщает РИА Новости.

6 апреля стало известно, что стоимость коррупционных активов вице-губернатора Коробки оцениваются в сумму, превышающую 10 млрд рублей.

К этим активам, как утверждается, относятся 135 земельных участков общей площадью 1,8 га, 100 зданий площадью 129 884 кв. метров, 12 помещений (2 247 кв. метров), два сооружения (556 кв. метров) и 12 компаний с капитализацией порядка 6,5 млрд рублей. Также у Коробки были обнаружены права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель, пишет Газета.RU.

При обыске в поместье вице-губернатора были изъяты около $4 млн, €7 млн и 31 млн рублей наличными (около 1 млрд рублей совокупно — прим. ред.). 

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что за некоторое время до этого какое-то имущество, которое пока что нам неизвестно, вывозилось «Газелями» из этого домовладения", — сообщил представитель Генпрокуратуры в суде.

Как отметили в Генпрокуратуре, это еще раз подтверждает доводы о сверхприбыли, которые получал Коробка, находясь на должности.
 

  1. 07.04.2026, 20:06
    Гость: Ну

    вот как надо руководить страной,чтоб какой то клерк так "грел " свои руки? Люди очнитесь уже наконец!Скоро выборы-давайте отправим всю эту белогвардейщину во Францию, в пансионаты для нищих.

  3. 07.04.2026, 17:58
    Гость: Путник

    что ни чинуша, так ЕР. Их там специально собрали. А, эта из изберкома потом скажет, что им доверяет 70% населения

  4. 07.04.2026, 17:42
    Гость: Толи дело сейчас творят дела чиновники

    Всё что нажито непосильным трудом-Три портсигара, две куртки замшевых..... Эх мелочёвочник!!!!!

Выбор читателей
Отдел фруктов Гастронома №2. Декабрь 1956
1 апреля 1953 года в СССР произошло самое масштабное снижение цен
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин: причастные к изъятию активов РФ в Европе закончат в долговой яме
Трамп обратился к нации: Иран скоро погрузится в «каменный век», а Ормузский пролив пусть разблокируют те, кому это надо
В Молдавии анонсировали подписание указа о выходе страны из СНГ
Избранное
Ловитура «Грехи» (ЕР)
Шмели «Хаос желаний»
Группа Ё feat. ЙОРШ «Вновь ты уходишь» (интернет-сингл)
«По всей конструкции государственной власти был нанесён мощный удар, и в определённый момент показалось, что он достиг цели»
Кинопремьера сериала «Король и Шут»: а во мне — и он всему виной — скалится Иной
СРУБ «Веры пиры»
Metallica S&M Tribute сс имфоническим Оркестром, 13 ноября, ГКД
Вооруженные конфликты множатся по всему миру, почему этим не пользуется китайский ВПК
Итоги русско-японской войны – почему такое стало возможным?
Ocean Hills «Santa Monica»
Мара, 28 августа, «16 Тонн»
