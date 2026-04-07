В отношении вице-губернатора Кубани возбудили уголовное дело

В отношении вице-губернатора Кубани Андрея Коробки возбуждено уголовное дело, заявил представитель Генеральной прокуратуры России во время судебного заседания по антикоррупционному иску.

Ленинский районный суд Краснодара во вторник приступил к рассмотрению искового заявления Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки – помимо вице-губернатора ответчиками стали 20 физических и три юридических лица, сообщает РИА Новости.

6 апреля стало известно, что стоимость коррупционных активов вице-губернатора Коробки оцениваются в сумму, превышающую 10 млрд рублей.

К этим активам, как утверждается, относятся 135 земельных участков общей площадью 1,8 га, 100 зданий площадью 129 884 кв. метров, 12 помещений (2 247 кв. метров), два сооружения (556 кв. метров) и 12 компаний с капитализацией порядка 6,5 млрд рублей. Также у Коробки были обнаружены права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель, пишет Газета.RU.

При обыске в поместье вице-губернатора были изъяты около $4 млн, €7 млн и 31 млн рублей наличными (около 1 млрд рублей совокупно — прим. ред.).

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что за некоторое время до этого какое-то имущество, которое пока что нам неизвестно, вывозилось «Газелями» из этого домовладения", — сообщил представитель Генпрокуратуры в суде.

Как отметили в Генпрокуратуре, это еще раз подтверждает доводы о сверхприбыли, которые получал Коробка, находясь на должности.

