Песков: соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

© KM.RU, Стоп-кадр видео

В Кремле признали, что ощущают перебои с интернетом в связи с мерами по борьбе с обходами блокировок ряда ресурсов, там также заявили, что в РФ занимаются нормализацией работы интернета, пишет "Интерфакс".

"Все-таки заключение должны давать специалисты, но мы, как пользователи, лишь можем констатировать: да, перебои со связью, интернетом продолжаются, работает он нестабильно, разные ресурсы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, ощущают ли в Кремле перебои, связанные с блокировкой VPN.

Песков отметил при этом, что "соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета".

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.04.2026, 18:28
    Гость: Так обстоят тела с инетом.

    Северная Корея самая закрытая страна в мире. Там практически нет интернета. Выше её в списка закрытых стран сейчас стоит.... правильно Россия. Так что ещё есть куда падать.

официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации