Посла Японии вызвали в МИД России из-за соглашения с Украиной по БПЛА

17:03 8.04.2026

Посол Японии в Москве Акира Муто был вызван в российское дипведомство, японскому дипломату был выражен протест в связи с данными о заключении японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, главе японского диппредставительства было указано, что систематические преступные провокации со стороны киевского режима с использованием беспилотников против гражданских объектов и мирных граждан на территории России дают нам основания рассматривать "такой шаг, как откровенно враждебный и наносящий ущерб" интересам России в сфере безопасности, включая защиту мирного населения, пишет ТАСС.