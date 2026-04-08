Посла Японии вызвали в МИД России из-за соглашения с Украиной по БПЛА

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Посол Японии в Москве Акира Муто был вызван в российское дипведомство, японскому дипломату был выражен протест в связи с данными о заключении японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, главе японского диппредставительства было указано, что систематические преступные провокации со стороны киевского режима с использованием беспилотников против гражданских объектов и мирных граждан на территории России дают нам основания рассматривать "такой шаг, как откровенно враждебный и наносящий ущерб" интересам России в сфере безопасности, включая защиту мирного населения, пишет ТАСС

  1. 08.04.2026, 21:43
    Гость: Если

    по простому,мы все украли,потому нет БПЛА даже примитивных,а вы пользуетесь нашей слабостью в деле разворовывания страны.Пригожин уже сказал на этот счёт,что если бы не коррупция,небо над Украиной было бы чёрное от дронов,Ну ,а раз у нас такие замашки,то небо чёрное над Россией.

  3. 08.04.2026, 17:59
    Гость: Щупальцы всеобщего счастья уже в Японии

    Похоже Басманный суд хочет поставить на место суверенную Японию.

