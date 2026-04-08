ЦИК разрешил агитацию на выборах в Госдуму в Telegram

Центризбирком (ЦИК) подтвердил допустимость ведения агитации на выборах в Госдуму в Telegram. В ответе на запрос «Ведомостей» комиссия ссылается на нормы закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которым кандидаты вправе самостоятельно определять содержание, формы и методы своей предвыборной агитации.

Кроме того, в ЦИК подчеркнули, что кандидаты имеют право беспрепятственно изготавливать и распространять в интернете предвыборную печатную, аудиовизуальную и другие виды агитации (ст. 68). Исключение составляют интернет-платформы, к которым доступ ограничен Роскомнадзором (ст. 56 закона «Об основных гарантиях избирательных прав»), сказано в ответе «Ведомостям».

5 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что размещение рекламы в Telegram нарушает закон о рекламе. Как пояснили в ведомстве, размещение рекламы запрещается на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, считающихся нежелательными на территории РФ. 

Реклама и агитация в Telegram сейчас находятся в серой зоне закона: они не запрещены, но и считать этот формат агитации разрешенным можно с большой натяжкой, пояснил электоральный юрист Олег Захаров.

Несмотря на правовую неопределенность, партии не спешат отказываться от использования мессенджера в политических целях.

]]>
