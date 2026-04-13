Россияне стали использовать азиатские мессенджеры как альтернативу Telegram
После замедления и блокировки мессенджера Telegram в России резко увеличилась аудитория азиатских мессенджеров, за март — в среднем почти на 60%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные МТС AdTech. Исследование основано на больших данных и анализе мобильного трафика МТС.
При этом в целом спрос на альтернативные платформы у россиян в первом квартале 2026 года вырос на 50%.
Турецкий сервис BiP за март увеличил месячную активную аудиторию (MAU) в России на 105%, до 1,68 млн уникальных пользователей. Корейский мессенджер KakaoTalk, который в прошлом месяце стал вторым в рейтинге соцсетей в App Store, увеличил MAU на 82%, до 436,4 тыс. пользователей. Вырос в России и главный китайский суперапп WeChat, за март — на 15% (1,15 млн).
При этом самым быстрорастущим мессенджером в России стал отечественный форк Telegram — Telega: его аудитория выросла за период на 160%, до MAU почти в 7,5 млн человек. Однако 9 апреля стало известно, что приложение было удалено из магазина App Store, кроме того, в конце марта Telegram начал маркировать профили, которые используют сторонние приложения, или «зеркала», из-за снижения защищенности переписок с такими аккаунтами.
В целом за первый квартал 2026 года аудитория самого Telegram снизилась незначительно — на 1,5% по отношению к четвертому кварталу 2025 года, и мессенджер сохранил статус лидера среди платформ с MAU в 102 млн пользователей.
Азиаты никогда не трогали наш язык. Что хотели делали, но язык оставляли. Тем кто не бунтовал и выход давал
У насс здесь ваабще нет Телеги. Вотцап поставил вынужденно - держать связь с роднёй в Раше и в Армении. А в смартфонах предустановлен "Месенджер" которого хватает на всё и вся..
хочется посмотреть как росзапрет начнет от китайцев требовать соблюдения своего законодательства. Хотя как всегда может кое что засунуть в одно место и не замечать этого в упор.
там же иероглифы
А как же самый лучший мах?