Россияне стали использовать азиатские мессенджеры как альтернативу Telegram

После замедления и блокировки мессенджера Telegram в России резко увеличилась аудитория азиатских мессенджеров, за март — в среднем почти на 60%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные МТС AdTech. Исследование основано на больших данных и анализе мобильного трафика МТС.

При этом в целом спрос на альтернативные платформы у россиян в первом квартале 2026 года вырос на 50%.

Турецкий сервис BiP за март увеличил месячную активную аудиторию (MAU) в России на 105%, до 1,68 млн уникальных пользователей. Корейский мессенджер KakaoTalk, который в прошлом месяце стал вторым в рейтинге соцсетей в App Store, увеличил MAU на 82%, до 436,4 тыс. пользователей. Вырос в России и главный китайский суперапп WeChat, за март — на 15% (1,15 млн).

При этом самым быстрорастущим мессенджером в России стал отечественный форк Telegram — Telega: его аудитория выросла за период на 160%, до MAU почти в 7,5 млн человек. Однако 9 апреля стало известно, что приложение было удалено из магазина App Store, кроме того, в конце марта Telegram начал маркировать профили, которые используют сторонние приложения, или «зеркала», из-за снижения защищенности переписок с такими аккаунтами.

В целом за первый квартал 2026 года аудитория самого Telegram снизилась незначительно — на 1,5% по отношению к четвертому кварталу 2025 года, и мессенджер сохранил статус лидера среди платформ с MAU в 102 млн пользователей.