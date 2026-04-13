Россияне стали использовать азиатские мессенджеры как альтернативу Telegram

После замедления и блокировки мессенджера Telegram в России резко увеличилась аудитория азиатских мессенджеров, за март — в среднем почти на 60%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные МТС AdTech. Исследование основано на больших данных и анализе мобильного трафика МТС.

При этом в целом спрос на альтернативные платформы у россиян в первом квартале 2026 года вырос на 50%. 

Турецкий сервис BiP за март увеличил месячную активную аудиторию (MAU) в России на 105%, до 1,68 млн уникальных пользователей. Корейский мессенджер KakaoTalk, который в прошлом месяце стал вторым в рейтинге соцсетей в App Store, увеличил MAU на 82%, до 436,4 тыс. пользователей. Вырос в России и главный китайский суперапп WeChat, за март — на 15% (1,15 млн).

При этом самым быстрорастущим мессенджером в России стал отечественный форк Telegram — Telega: его аудитория выросла за период на 160%, до MAU почти в 7,5 млн человек. Однако 9 апреля стало известно, что приложение было удалено из магазина App Store, кроме того, в конце марта Telegram начал маркировать профили, которые используют сторонние приложения, или «зеркала», из-за снижения защищенности переписок с такими аккаунтами.

В целом за первый квартал 2026 года аудитория самого Telegram снизилась незначительно — на 1,5% по отношению к четвертому кварталу 2025 года, и мессенджер сохранил статус лидера среди платформ с MAU в 102 млн пользователей.

  1. 13.04.2026, 13:38
    Гость: Только без паники

    Азиаты никогда не трогали наш язык. Что хотели делали, но язык оставляли. Тем кто не бунтовал и выход давал

  2. 13.04.2026, 13:01
    Гость: Из японии:

    У насс здесь ваабще нет Телеги. Вотцап поставил вынужденно - держать связь с роднёй в Раше и в Армении. А в смартфонах предустановлен "Месенджер" которого хватает на всё и вся..

  3. 13.04.2026, 12:54
    Гость: чем бы не пользоваться, лишь бы не госшпионом

    хочется посмотреть как росзапрет начнет от китайцев требовать соблюдения своего законодательства. Хотя как всегда может кое что засунуть в одно место и не замечать этого в упор.

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Как власти будут выявлять тех, кто пользуется VPN: методичка Минцифры
Астронавты Artemis II установили рекорд дальности полета человека от Земли
Трамп допустил «смерть целой цивилизации» при грядущих ударах по Ирану
Зеленский обратился к России с предложением о прекращении огня
Избранное
«Группа АГ» назвала условия процветания Москвы и возрождения России
Горшенев «Кукрыниксы. Наследие» (концерт с симфоническим оркестром)
Сергей Галанин «Любовь, алкоголь и весна. Часть 1» (сольная версия)
Скандальная поп-принцесса Бритни Спирс
Михаил «FM» Федоров - лидер группы «РВАНЫЕ РАНЫ». Творческая биография
Ирина Стачинская (флейта) и Евгения Кривицкая (орган), 10 февраля, Усадьба Кусково
Диагноз-27 «Caldo de mierda»
О лимузинах
«Верховный главнокомандующий выдает желаемое за действительность»
«Ундервуд», 3 декабря, «Известия Hall»
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
]]>
