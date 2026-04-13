США объявили о морской блокаде иранских портов

Центральное командование США на Ближнем Востоке объявило о начале морской блокады иранских портов. Ограничения вступят в силу в понедельник днём и затронут весь трафик судов, которые входят в иранские порты или выходят из них.

Как уточнили в CENTCOM, меры будут применяться ко всем судам вне зависимости от страны флага. Блокада распространится на иранские порты в Персидском и Оманском заливах и будет действовать в отношении всего морского движения в прибрежных районах страны.

При этом в американском командовании отдельно подчеркнули, что свободный проход через Ормузский пролив для судов, следующих в неиранские порты и обратно, сохраняется. Таким образом, Вашингтон пытается ограничить именно доступ к иранской портовой инфраструктуре, не перекрывая полностью международный маршрут.

Решение было принято после того, как переговоры между США и Ираном по ядерной программе вновь зашли в тупик. На этом фоне Дональд Трамп ранее заявил о начале морской блокады как о способе усилить давление на Тегеран.