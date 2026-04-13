Возбуждено дело из-за манипулирования акциями в Telegram-каналах

11:56 13.04.2026

Правоохранительные органы пресекли деятельность группы, подозреваемой в манипулировании рынком ценных бумаг через Telegram-каналы, сообщают «Ведомости».

По данным следствия, в 2023–2024 гг. злоумышленники искусственно влияли на стоимость акций, публикуя в своих каналах рекомендации по покупке и продаже активов. Это позволяло им воздействовать на котировки на фондовом рынке.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком). По ней грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

В ФСБ уточнили, что фигурантами стали трое граждан России 1985, 1997 и 1998 годов рождения. Они, по версии следствия, управляли Telegram-каналами «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ» с совокупной аудиторией около 300 000 человек.

Как отмечают в ведомстве, участники схемы совершили более 55 000 незаконных операций с акциями 19 крупных компаний и получили доход в особо крупном размере.

Сейчас фигуранты дела заключены под стражу. В ходе обысков у них изъяты деньги, электронные носители, аппаратные криптокошельки, мобильные устройства, банковские карты и документы.