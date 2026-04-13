Кремль не будет поздравлять победителя на парламентских выборах в Венгрии

Кремль не будет поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, поскольку Венгрия недружественная страна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Юнашев Live.

"Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия - недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", - приводит его слова "Интерфакс".

На уточнение, означает ли это, что Москва дружила исключительно с премьером Венгрии Виктором Орбаном, Песков сказал: "Мы с ним вели диалог".

Орбан в воскресенье вечером признал поражение на парламентских выборах и поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.



