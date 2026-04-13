Кремль не будет поздравлять победителя на парламентских выборах в Венгрии

© KM.RU, Петр Чайников

Кремль не будет поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, поскольку Венгрия недружественная страна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Юнашев Live.

"Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия - недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", - приводит его слова "Интерфакс".

На уточнение, означает ли это, что Москва дружила исключительно с премьером Венгрии Виктором Орбаном, Песков сказал: "Мы с ним вели диалог".

Орбан в воскресенье вечером признал поражение на парламентских выборах и поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.


 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.04.2026, 22:54
    Гость: Уточнение

    Продул не Орбан(были рабами, большевики стали вытаскивать из рабства, надорвались, и снова отброшены в состояние рабства), а проиграла выборы партия Фидес, Венгерский гражданский союз, которую характеризуют как правую и националистическую. Все остальное,типа Орбан что-то выстроил, что ему позволило и т.п.- лабуда. Фидес выражал интересы и взгляды значительной части общества с право консервативными позициями. В этой части можно выделить относительное устойчивое ядро и "коле
    блюющихся". То есть умеренный евроскептицизм,попытки вести мнговекторную внешнюю политику, обращая взор на Китай, Турцию, Россию, на США, национальные ценности, традиции, защита национального рынка и т.д. Оппонент - Тиса(партия уважения и свободы), лидер партии П.Мадяр, член Фидес, вышел из нее в 2024 г., в том же году или в следующем возглавил Риск. Поэтому реально по политическим позициям разница не столь большая, может, чуть более либеральная, чуть больше проеврпейская или проеэсовская, чуть более "мягко" относящаяся к Украине, чуть более критичная по отношению к США.Все-таки 16 лет есть 16 лет. Как сказал Лукашенко в 2020 г.,чувствую, что засиделся, да так и не сошел со стула и снести его не дал с подельниками, а в Венгрии, значит, таки демократия. Большинство решило, что Фидесу стоит побыть в оппозиции, присмотреться и что-пересмотреть. Все нормально.

  2. 13.04.2026, 22:43
    Гость: прикольно у кренделя звучит вопрос

    "И как относиться к тому, кто Россию прямо называет врагом?" на фоне того, как захлебывались восторгами от Трампа и придворные СМИ целый МЕСЯЦ писали кипятком от "Духа Анкориджа!"...

  3. 13.04.2026, 22:12
    Гость: TY

    Только цена за нефть будет уже другая. Или вообще отрежут. Рынок Венгрии не столь огромен, чтоб его нечем было заменить.

  4. 13.04.2026, 22:09
    Гость: TY

    Ну вот подошло время, и назвали недружественной. При Орбане обходили острые углы, а теперь нет смысла. Есть претензии? Не надо было клоуну нарываться. Он же сам этого хотел, не так ли?

  5. 13.04.2026, 20:40
    Гость: ну так

    Орбан продул с треском,явка была высокой как никогда.А ты и дальше сиди и бойся.Такова участь терпил.

Все комментарии (21)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации