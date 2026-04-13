Кремль не будет поздравлять победителя на парламентских выборах в Венгрии
Кремль не будет поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, поскольку Венгрия недружественная страна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Юнашев Live.
"Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия - недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", - приводит его слова "Интерфакс".
На уточнение, означает ли это, что Москва дружила исключительно с премьером Венгрии Виктором Орбаном, Песков сказал: "Мы с ним вели диалог".
Орбан в воскресенье вечером признал поражение на парламентских выборах и поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.
Продул не Орбан(были рабами, большевики стали вытаскивать из рабства, надорвались, и снова отброшены в состояние рабства), а проиграла выборы партия Фидес, Венгерский гражданский союз, которую характеризуют как правую и националистическую. Все остальное,типа Орбан что-то выстроил, что ему позволило и т.п.- лабуда. Фидес выражал интересы и взгляды значительной части общества с право консервативными позициями. В этой части можно выделить относительное устойчивое ядро и "коле
блюющихся". То есть умеренный евроскептицизм,попытки вести мнговекторную внешнюю политику, обращая взор на Китай, Турцию, Россию, на США, национальные ценности, традиции, защита национального рынка и т.д. Оппонент - Тиса(партия уважения и свободы), лидер партии П.Мадяр, член Фидес, вышел из нее в 2024 г., в том же году или в следующем возглавил Риск. Поэтому реально по политическим позициям разница не столь большая, может, чуть более либеральная, чуть больше проеврпейская или проеэсовская, чуть более "мягко" относящаяся к Украине, чуть более критичная по отношению к США.Все-таки 16 лет есть 16 лет. Как сказал Лукашенко в 2020 г.,чувствую, что засиделся, да так и не сошел со стула и снести его не дал с подельниками, а в Венгрии, значит, таки демократия. Большинство решило, что Фидесу стоит побыть в оппозиции, присмотреться и что-пересмотреть. Все нормально.
"И как относиться к тому, кто Россию прямо называет врагом?" на фоне того, как захлебывались восторгами от Трампа и придворные СМИ целый МЕСЯЦ писали кипятком от "Духа Анкориджа!"...
Только цена за нефть будет уже другая. Или вообще отрежут. Рынок Венгрии не столь огромен, чтоб его нечем было заменить.
Ну вот подошло время, и назвали недружественной. При Орбане обходили острые углы, а теперь нет смысла. Есть претензии? Не надо было клоуну нарываться. Он же сам этого хотел, не так ли?
Орбан продул с треском,явка была высокой как никогда.А ты и дальше сиди и бойся.Такова участь терпил.