Гражданка Германии собиралась устроить взрыв в Пятигорске по заданию Киева
Сотрудники ФСБ задержали гражданку Германии и радикала из Центральной Азии, готовивших взрыв в Пятигорске по заданию Киева.
"Предотвращен террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов <...> с участием гражданки Германии 1969 года рождения", — цитирует сообщение Центра общественных связей ФСБ РИА Новости.
В ее рюкзаке нашли самодельную бомбу с поражающими элементами. Устройство содержало взрывчатое вещество мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.
По данным службы, активировать СВУ дистанционно должен был исламист из Центральной Азии 1997 года рождения, женщина при этом погибла бы. Теракт планировался утром, чтобы было как можно больше жертв.
Действия мужчины координировались сотрудниками украинских спецслужб, которые представились членами одной из международных террористических организаций, запрещенных в России.
Развели?? А кто развёл?? Только не надо сразу на хохлов кивать. Так развести мог кто угодно "умную девочку". Даже наши собственные спецслужбы.
Она их в лицо не видела, да даже если бы видела, на морде же не написано, что это именно хохлы. Странный вы таворищ!! Я б вам в этом мире обмана вообще ничего не доверил, даже чугунную болванку в десять тонн охранять.
Исламисты, например
Теперь бесплатное питание лет 15 .Закон-загон.
Таки выходит зря Телегу блокируют? Или по МАХ-у общались?
Ну посмотри интервью в тюрьме с Треповой, которая взорвала Владлена Татарского. Как ее развели, когда она сама о себе говорит - "всегда считала себя девушкой умненькой".
В том же материале представлена еще парочка правозащитниц, которые теперь волосенки на себе рвут, получив сроки под двадцатку.