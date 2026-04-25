Путин подписал закон об изменении порядка декларирования доходов чиновников
Президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий порядок декларирования доходов госслужащих. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Согласно поправкам, чиновники будут указывать совокупный доход семьи — свой, супруга или супруги и несовершеннолетних детей — вместо раздельной отчетности по каждому члену семьи, пишет "Российская газета".
Также закон освобождает от декларирования ряд расходов. В частности, не нужно будет раскрывать траты, совершенные до вступления в брак, а также собственные расходы чиновника до назначения на должность. При этом имущество, приобретенное в рамках таких сделок, не подлежит изъятию в доход государства.
Изменения направлены на уточнение правил контроля и сокращение избыточных требований. Проверке теперь будут подлежать только доходы и расходы, относящиеся к периоду госслужбы и действующего брака.
По действующим нормам чиновники обязаны декларировать расходы — свои и членов семьи — по каждой сделке за год, если их сумма превышает совокупный доход семьи за три предыдущих года.
Вопрос: Почему с каждым подписанным президентом Путиным законом чиновники, госслужащие берут ещё больше взяток?
Ответ: Инфляция заставляет.
Комментарий: Инфляция относится к непредотвратимым и непреодолимым обстоятельствам. Даже всей многомиллионной армии чиновников РФ во главе с главнокомандующим её не преодолеть и не предотвратить. Это вам даже не Украина с Западом. В государстве взяточников такое даже Богу не под силу.
Согласно подписанному Путиным Федеральному закону от 10.07.2023 г. № 286-ФЗ
освобождаются от ответственности по закону:
-судьи,
-главы муниципалитетов и регионов,
-члены Госдумы и Совета Федерации,
-сотрудники прокуратуры, таможни, Банка России,
-аудиторы Счетной палаты,
-военные,
-члены избирательных комиссий с правом голоса.
-руководство Совета безопасности,
-следователи,
-полицейские,
-пожарные,
-сотрудники госкомпаний,
-сотрудники внебюджетных фондов.
Фактически выше приведён список россиян. Кого нет в списке, значит к ним не относятся.
Проект закона ратифицирован депутатами госдумы в первом чтении без проволочек с настоянием не медлить с его положительным рассмотрением в совфеде и утверждении Путиным. Те быстро рассмотрели и ещё быстрее подписали. Так что, не исключено, что и этот закончик из той же песни о главном, ради чего все вышеперечисленные и "трудятся" .
в этих законах, если шойги все еще на свободе?
Когда ты сам нечист на руку с опаской смотришь на подчинённых лобызающих эту руку.
а как же доходы гениальных совершеннолетних детишек.
