Путин подписал закон об изменении порядка декларирования доходов чиновников

Президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий порядок декларирования доходов госслужащих. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно поправкам, чиновники будут указывать совокупный доход семьи — свой, супруга или супруги и несовершеннолетних детей — вместо раздельной отчетности по каждому члену семьи, пишет "Российская газета".

Также закон освобождает от декларирования ряд расходов. В частности, не нужно будет раскрывать траты, совершенные до вступления в брак, а также собственные расходы чиновника до назначения на должность. При этом имущество, приобретенное в рамках таких сделок, не подлежит изъятию в доход государства.

Изменения направлены на уточнение правил контроля и сокращение избыточных требований. Проверке теперь будут подлежать только доходы и расходы, относящиеся к периоду госслужбы и действующего брака.

По действующим нормам чиновники обязаны декларировать расходы — свои и членов семьи — по каждой сделке за год, если их сумма превышает совокупный доход семьи за три предыдущих года.