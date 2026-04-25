Путин подписал закон об изменении порядка декларирования доходов чиновников

Президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий порядок декларирования доходов госслужащих. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно поправкам, чиновники будут указывать совокупный доход семьи — свой, супруга или супруги и несовершеннолетних детей — вместо раздельной отчетности по каждому члену семьи, пишет "Российская газета".

Также закон освобождает от декларирования ряд расходов. В частности, не нужно будет раскрывать траты, совершенные до вступления в брак, а также собственные расходы чиновника до назначения на должность. При этом имущество, приобретенное в рамках таких сделок, не подлежит изъятию в доход государства.

Изменения направлены на уточнение правил контроля и сокращение избыточных требований. Проверке теперь будут подлежать только доходы и расходы, относящиеся к периоду госслужбы и действующего брака.

По действующим нормам чиновники обязаны декларировать расходы — свои и членов семьи — по каждой сделке за год, если их сумма превышает совокупный доход семьи за три предыдущих года.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.04.2026, 22:27
    Гость: Александр С.

    Вопрос: Почему с каждым подписанным президентом Путиным законом чиновники, госслужащие берут ещё больше взяток?
    Ответ: Инфляция заставляет.
    Комментарий: Инфляция относится к непредотвратимым и непреодолимым обстоятельствам. Даже всей многомиллионной армии чиновников РФ во главе с главнокомандующим её не преодолеть и не предотвратить. Это вам даже не Украина с Западом. В государстве взяточников такое даже Богу не под силу.
    Согласно подписанному Путиным Федеральному закону от 10.07.2023 г. № 286-ФЗ
    освобождаются от ответственности по закону:
    -судьи,
    -главы муниципалитетов и регионов,
    -члены Госдумы и Совета Федерации,
    -сотрудники прокуратуры, таможни, Банка России,
    -аудиторы Счетной палаты,
    -военные,
    -члены избирательных комиссий с правом голоса.
    -руководство Совета безопасности,
    -следователи,
    -полицейские,
    -пожарные,
    -сотрудники госкомпаний,
    -сотрудники внебюджетных фондов.
    Фактически выше приведён список россиян. Кого нет в списке, значит к ним не относятся.
    Проект закона ратифицирован депутатами госдумы в первом чтении без проволочек с настоянием не медлить с его положительным рассмотрением в совфеде и утверждении Путиным. Те быстро рассмотрели и ещё быстрее подписали. Так что, не исключено, что и этот закончик из той же песни о главном, ради чего все вышеперечисленные и "трудятся" .

  3. 25.04.2026, 19:31
    Гость: Бывает хуже

    Когда ты сам нечист на руку с опаской смотришь на подчинённых лобызающих эту руку.

  5. 25.04.2026, 18:51
    Гость: Кто бы сомневался....

    Знакомьтесь: Лидия Петровна Барабанова. Родилась в 1936-м, отучилась в педучилище и пошла работать сельской учительницей в саратовскую глубинку. Всю жизнь скромно проработала «училкой-началкой», вышла на пенсию. Казалось бы, история обычная, как у миллионов.
    Ан нет! В 72 года у нашей героини вдруг проснулась та самая предпринимательская жилка. Вы думаете, она стала вязать носки на продажу или открыла ларек с семечками? Как бы не так!
    Скромная бывшая учительница вдруг стала владелицей шикарного жилья в Москве — квартир ценой в сотни миллионов рублей каждая. И не одной, а минимум трех. Плюс — доли в куче ООО и ЗАО, строительных компаниях и заводах. А еще — охотничьи угодья размером с небольшое европейское государство, больше 50 тысяч гектаров. Скромненько так, по-пенсионерски.
    ...
    О сверхталантливой родне больших людей читать материал "С таким везением и на свободе!?" Гуслярова

Все комментарии (9)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации