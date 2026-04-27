Минобороны опровергло сообщения об отчислении студентов для отправки на СВО

Сообщения о массовых отчислениях студентов для принуждения к заключению военного контракта не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что фейки о службе в войсках беспилотных систем распространяются в «оппозиционных Telegram-каналах». О том же заявили в Минобрнауки на совместном совещании представителей ведомств, пишет «Коммерсант».

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в 2026 году поступило «всего шесть обращений с жалобами на подобное». «Разобрали каждый случай — ни один не подтвердился», — добавил господин Афанасьев.

Представители Минобороны, в свою очередь, отметили, что «работает горячая линия и электронная приемная, каждый гражданин может обратиться со своим вопросом или проблемой» и сообщить о случаях принуждения к подписанию контракта.

Замминистра обороны Виктор Горемыкин на совещании привел данные опроса среди студентов, проходящих службу в войсках беспилотных систем. Согласно представленным результатам, 93% «уверены в соблюдении министерством обороны условий контракта», 96% опрошенных «заявили, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям».