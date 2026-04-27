Минобороны опровергло сообщения об отчислении студентов для отправки на СВО

Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Сообщения о массовых отчислениях студентов для принуждения к заключению военного контракта не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что фейки о службе в войсках беспилотных систем распространяются в «оппозиционных Telegram-каналах». О том же заявили в Минобрнауки на совместном совещании представителей ведомств, пишет «Коммерсант».

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в 2026 году поступило «всего шесть обращений с жалобами на подобное». «Разобрали каждый случай — ни один не подтвердился», — добавил господин Афанасьев.

Представители Минобороны, в свою очередь, отметили, что «работает горячая линия и электронная приемная, каждый гражданин может обратиться со своим вопросом или проблемой» и сообщить о случаях принуждения к подписанию контракта.

Замминистра обороны Виктор Горемыкин на совещании привел данные опроса среди студентов, проходящих службу в войсках беспилотных систем. Согласно представленным результатам, 93% «уверены в соблюдении министерством обороны условий контракта», 96% опрошенных «заявили, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям».

  1. 27.04.2026, 13:59
    Гость: Танча

    Полагаю,что все студиозусы,проспавшись покажут свою Патриотичность,и массово пойдут записываться в добровольцы.

  2. 27.04.2026, 13:37
    Гость: Буратиносъ

    Жаль.Давно пора сократить ВУЗЫ на 90%,и бездельников - на Фронт.Сегодня на войне востребованы мозги и технологии,а не только с заточенной саперкой в рукопашную бегать.

Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой
© KM.RU, Алексей Белкин
Впервые в истории россиян-одиночек стало больше, чем семей
Почему Зеленский боится Белоруссию
Орешкин предупредил о «глобальной демографической катастрофе»
Избранное
КАДЫШЕВ «Ты у меня одна»
«Торба-на-Круче», 23 сентября, «16 тонн»
Бранимир, 10 мая, «16 Тонн»
Удар США по Кубе должен стать сигналом для России
Зверобой «Русская Весна»
«Полезным средством поддержки рубля является ограничение валютных спекуляций внутридневными торгами»
VI Великопостный хоровой фестиваль, 14 марта — 9 апреля, Разные площадки
Сергей Черняховский. Желающий ищет возможности
«Каким будет мир после окончания СВО? Еще более ужасным, чем сейчас. Почему? По ряду причин»
Оркестр Заводчане «Пароль — любовь» (интернет-релиз)
«Банда Четырех» обкатала «Американского психопата» в Москве
