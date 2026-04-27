Путин попросил законодателей не зацикливаться на запретах и ограничениях

14:52 27.04.2026

Президент России Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном Собрании призвал парламентариев не зацикливаться на запретах.

"Излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие. А Россия вечна. <...> Законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее", — приводит его слова РИА Новости.

Путин отметил, что институт парламентаризма показал устойчивость, суверенность и готовность бороться за жизненно важные интересы страны. Идет слаженная работа парламента, правительства, корпораций и деловых объединений.

"Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренцией — это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся, потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ", — подчеркнул он.

