Путин попросил законодателей не зацикливаться на запретах и ограничениях
Президент России Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном Собрании призвал парламентариев не зацикливаться на запретах.
"Излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие. А Россия вечна. <...> Законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее", — приводит его слова РИА Новости.
Путин отметил, что институт парламентаризма показал устойчивость, суверенность и готовность бороться за жизненно важные интересы страны. Идет слаженная работа парламента, правительства, корпораций и деловых объединений.
"Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренцией — это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся, потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ", — подчеркнул он.
Другие заявления Путина:
- Президент поддержал инициативу о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026-го на более поздний срок.
- Поддержка регионов — отдельная задача парламентариев.
- Экономика должна выйти на устойчивые и более высокие темпы роста.
- Итоги предвыборной кампании в Госдуму должны быть легитимны и отражать волю народа.
- Выборный процесс и конкуренция кандидатов не должны влиять на законодательную работу.
- Работа по оказанию помощи участникам СВО не будет прерываться.
- Для передовых отраслей технологического лидерства нужен прочный правовой фундамент.
- России нужно найти свою сбалансированную модель регулирования ИИ.
