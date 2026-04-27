Путин попросил законодателей не зацикливаться на запретах и ограничениях

Президент России Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном Собрании призвал парламентариев не зацикливаться на запретах.

"Излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие. А Россия вечна. <...> Законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее", — приводит его слова РИА Новости.

Путин отметил, что институт парламентаризма показал устойчивость, суверенность и готовность бороться за жизненно важные интересы страны. Идет слаженная работа парламента, правительства, корпораций и деловых объединений.

"Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренцией — это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся, потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ", — подчеркнул он.

Другие заявления Путина:

  • Президент поддержал инициативу о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026-го на более поздний срок.
  • Поддержка регионов — отдельная задача парламентариев.
  • Экономика должна выйти на устойчивые и более высокие темпы роста.
  • Итоги предвыборной кампании в Госдуму должны быть легитимны и отражать волю народа.
  • Выборный процесс и конкуренция кандидатов не должны влиять на законодательную работу.
  • Работа по оказанию помощи участникам СВО не будет прерываться.
  • Для передовых отраслей технологического лидерства нужен прочный правовой фундамент.
  • России нужно найти свою сбалансированную модель регулирования ИИ.
Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.04.2026, 21:59
    Гость: Тут Вы ошибаетесь

    России нет уже больше века, а СССР только 35, но это роли не играет. Потеря смыслов, теряет образования, на которых он строились. А если кто строил иллюзии, то кто ему может запретить?

  3. 27.04.2026, 21:34
    Гость: Путник

    Чиновники из Казахстана пока находятся в раздумьях и не приняли решения относительно «Бессмертного полка».
    Андрей Монид
    Перед праздником 9 мая активисты в Казахстане пытаются добиться разрешения на проведение акции «Бессмертный полк». Местное название шествия — «Батырларга тагзым» — переводится как «Поклонимся героям».

    Для одобрения инициативы руководитель Казахстанского координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов Мурат Абдушкуров обратился в администрацию Алма-Аты. По его словам, это важно не только для сохранения памяти о героях, но и для укрепления исторической преемственности между поколениями.

  4. 27.04.2026, 21:11
    Гость: Собачье сердце

    ― Позвольте вас спросить: почему от вас так отвратительно пахнет?
    ― Ну что ж, пахнет. Известно, по специальности.
    Вчера котов душили, душили, Душили, душили, душили, душили...

Все комментарии (30)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации