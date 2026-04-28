Мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали по делу о крупной взятке

12:48 28.04.2026

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев задержан по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Следственный комитет России. Уголовное дело связано с незаконным отчуждением земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории санатория.

Вместе с ним задержаны еще трое: заместитель мэра, еще один чиновник и директор одного из санаториев региона. Их имена не раскрываются. Всех фигурантов подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2025 году глава администрации якобы потребовал у представителя строительной компании взятку «за покровительство» — в виде имущества. Речь идет о покупке участка за 13 млн рублей с последующим оформлением на мэра.

Как уточняют источники «Коммерсанта», дело может быть связано с продажей земли санатория «Радуга». Ранее также сообщалось о расследовании в отношении главы ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой, подозреваемой в махинациях с участками этого санатория.