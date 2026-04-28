Мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали по делу о крупной взятке

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев задержан по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Следственный комитет России. Уголовное дело связано с незаконным отчуждением земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории санатория.

Вместе с ним задержаны еще трое: заместитель мэра, еще один чиновник и директор одного из санаториев региона. Их имена не раскрываются. Всех фигурантов подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2025 году глава администрации якобы потребовал у представителя строительной компании взятку «за покровительство» — в виде имущества. Речь идет о покупке участка за 13 млн рублей с последующим оформлением на мэра.

Как уточняют источники «Коммерсанта», дело может быть связано с продажей земли санатория «Радуга». Ранее также сообщалось о расследовании в отношении главы ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой, подозреваемой в махинациях с участками этого санатория. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.04.2026, 17:30
    Гость: Pavels

    ...Ратмира так как он из богатой семьи////
    Смешно:чем богаче - тем бесстыднее и жадней.И второй вопрос : а откуда бабло "у семьи" ?
    Тяжким трудом ?

  3. 28.04.2026, 17:30
    Гость: По

    поводу взяток осторожнее. Наоборот чем выше должность и чем богаче, тем больше взяток берет. Новости по этому поводу почти каждый день появляются.

  4. 28.04.2026, 15:24
    Гость: .Штурман

    Хотя Мавлиев недавно работает мером Уфы но он,по словам моих родственников проживающих в Уфе, уже заслужил авторитет среди горожан и это не нравится некоторым кандидатам на будущее кресло главы Башкортостана. Он татарин, бывший мер Нефтекамска где тоже себя показал хорошо и поэтому этот арест в любом случае ставит на его карьеру жирный крест.
    В Башкирии всегда шла грызня между землячествами (в ресПублике нет кланов) за кресло президента РБ, а после отмены должности-за кресло главы республики и поэтому не спешите сажать в "турму" Ратмира так как он из богатой семьи и не нуждался во взятках. Подождите публикацию фактов и тогда все будет ясно.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
© Фото: Kcna.kp
Федеральная налоговая служба РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Избранное
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации