Мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали по делу о крупной взятке
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев задержан по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Следственный комитет России. Уголовное дело связано с незаконным отчуждением земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории санатория.
Вместе с ним задержаны еще трое: заместитель мэра, еще один чиновник и директор одного из санаториев региона. Их имена не раскрываются. Всех фигурантов подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2025 году глава администрации якобы потребовал у представителя строительной компании взятку «за покровительство» — в виде имущества. Речь идет о покупке участка за 13 млн рублей с последующим оформлением на мэра.
Как уточняют источники «Коммерсанта», дело может быть связано с продажей земли санатория «Радуга». Ранее также сообщалось о расследовании в отношении главы ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой, подозреваемой в махинациях с участками этого санатория.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не башкиры,а путинский призыв,он весь такой.
...Ратмира так как он из богатой семьи////
Смешно:чем богаче - тем бесстыднее и жадней.И второй вопрос : а откуда бабло "у семьи" ?
Тяжким трудом ?
поводу взяток осторожнее. Наоборот чем выше должность и чем богаче, тем больше взяток берет. Новости по этому поводу почти каждый день появляются.
Хотя Мавлиев недавно работает мером Уфы но он,по словам моих родственников проживающих в Уфе, уже заслужил авторитет среди горожан и это не нравится некоторым кандидатам на будущее кресло главы Башкортостана. Он татарин, бывший мер Нефтекамска где тоже себя показал хорошо и поэтому этот арест в любом случае ставит на его карьеру жирный крест.
В Башкирии всегда шла грызня между землячествами (в ресПублике нет кланов) за кресло президента РБ, а после отмены должности-за кресло главы республики и поэтому не спешите сажать в "турму" Ратмира так как он из богатой семьи и не нуждался во взятках. Подождите публикацию фактов и тогда все будет ясно.
