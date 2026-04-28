Гросси предупредил о риске ядерной катастрофы уровня пика холодной войны

Titan II ICBM - decommissioned nuclear missile

Угроза ядерной катастрофы сегодня достигла уровня, сопоставимого с пиком холодной войны. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, подчеркнув необходимость укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По его словам, на фоне конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке система международной безопасности испытывает серьёзное давление. Ядерная сфера становится всё менее предсказуемой: растёт число участников, увеличиваются риски, а прозрачности становится меньше.

Гросси отметил, что именно ДНЯО остаётся ключевым инструментом, позволяющим сдерживать распространение ядерного оружия. Важную роль играет механизм контроля, который не допускает использования ядерных материалов в военных целях. При этом он подчеркнул, что мирные ядерные технологии по-прежнему важны и должны развиваться.

В российском МИД ранее также указывали, что в нынешних условиях говорить о сокращении ядерных арсеналов преждевременно. По оценке дипломатов, для этого необходима стабильная международная обстановка, которой сейчас нет. В Москве также выражают обеспокоенность возможным расширением практики размещения ядерного оружия за пределами стран-обладателей.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) действует с 1970 года и объединяет большинство стран мира. Он закрепляет три ключевых принципа: сдерживание распространения ядерного оружия, развитие мирных ядерных технологий и постепенное разоружение.

Комментарии читателей

  1. 28.04.2026, 14:35
    Гость: Вы которые

    Антесимиты орете про евреев, но именно они подогнали СССР, технологии для ЯО, это был подарок другу, они боялись засилия неровности весов и какой вывод с этого сделали

  2. 28.04.2026, 14:06
    Гость: Pavels

    Угу...где бы сегодня была Россия (или еще гора-а-здо раньше СССР),если бы тов. Сталин и советский Народ не создали ЯО ?
    Скажи честно,макаронный "миротворец" :)

  3. 28.04.2026, 11:30
    Гость: stalker

    "Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, подчеркнув необходимость укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)". Времена меняются. Сейчас число желающих обзавестись собственным ЯО только растет. Все очевиднее, что обладание таким оружием дает хоть какую-то гарантию безопасности. И не обязательно вести научные исследования в этой области и заниматься обогащением радиоактивного сырья. Можно просто купить ядерные боеголовки и разместить их на собственных ракетах.

