Гросси предупредил о риске ядерной катастрофы уровня пика холодной войны

Угроза ядерной катастрофы сегодня достигла уровня, сопоставимого с пиком холодной войны. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, подчеркнув необходимость укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По его словам, на фоне конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке система международной безопасности испытывает серьёзное давление. Ядерная сфера становится всё менее предсказуемой: растёт число участников, увеличиваются риски, а прозрачности становится меньше.

Гросси отметил, что именно ДНЯО остаётся ключевым инструментом, позволяющим сдерживать распространение ядерного оружия. Важную роль играет механизм контроля, который не допускает использования ядерных материалов в военных целях. При этом он подчеркнул, что мирные ядерные технологии по-прежнему важны и должны развиваться.

В российском МИД ранее также указывали, что в нынешних условиях говорить о сокращении ядерных арсеналов преждевременно. По оценке дипломатов, для этого необходима стабильная международная обстановка, которой сейчас нет. В Москве также выражают обеспокоенность возможным расширением практики размещения ядерного оружия за пределами стран-обладателей.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) действует с 1970 года и объединяет большинство стран мира. Он закрепляет три ключевых принципа: сдерживание распространения ядерного оружия, развитие мирных ядерных технологий и постепенное разоружение.