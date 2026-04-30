В Уфе с 1 мая вводится летний комендантский час для несовершеннолетних

В Уфе с 1 мая вводится летний комендантский час для несовершеннолетних, ограничения будут действовать до 30 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

В этот период подросткам до 17 лет запрещено находиться в общественных местах с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей или законных представителей.

Под запрет подпадают улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах, общественный транспорт, территории и помещения вокзалов, речные порты, аэропорты, интернет-кафе.

Власти уточнили, что за нарушение правил к административной ответственности будут привлекаться родители или законные представители несовершеннолетних.

  2. 30.04.2026, 19:08
    Гость: Обыватель

    Это что-то с чем-то. Если вводится комендантский час для
    несовершеннолетних, то хотя бы укажите на юридическое
    обоснование этого введения (постановления, указа, закона) и от какого органа власти оно исходит и в пределах какой территории республики оно действует (только в пределах городской черты или включает и пригород).
    А в зимне время года стало быть несовершеннолетним можно
    будет шастать по ночам ?

