В Уфе с 1 мая вводится летний комендантский час для несовершеннолетних, ограничения будут действовать до 30 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

В этот период подросткам до 17 лет запрещено находиться в общественных местах с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей или законных представителей.

Под запрет подпадают улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах, общественный транспорт, территории и помещения вокзалов, речные порты, аэропорты, интернет-кафе.

Власти уточнили, что за нарушение правил к административной ответственности будут привлекаться родители или законные представители несовершеннолетних.