Ассанж предан

Сдача основателя Викиликс символизирует собой окончательное сворачивание мира, где правда, справедливость и закон имели бы хоть какое-то значение. ВИДЕО



Стоп-кадр из видео в YouTube

Сообщение о взятии Джулиана Ассанжа под стражу в отделении полиции в центре Лондона, о чём, собственно, в британской полиции и сообщили – выходит далеко за рамки криминальной хроники отдельно взятой Британии.

На самом деле - событие из ряда вон выходящее, ибо символизирует собой окончательное сворачивание мира, где правда, справедливость и даже закон имели бы хоть какое-то значение. По большому счёту, у всех этих рудиментов прежнего, постепенно рассосавшегося мира, просто больше нет заказчика.

Кого сегодня интересует правда, да и вообще, зачем она? Если всё решают деньги, они же – цель и смысл, за них же всё покупается и продаётся, каким боком и для чего здесь нужна правда?

Ну, вскрыл Ассанж преступления США в Афганистане, и что, кто-то в этой связи решил за Афганистан вступиться, или может быть, наказать США. В лучшем случае, используя эту информацию, фракция республиканцев в американском конгрессе устроила политические неприятности демократам, выторговав за это пару портфелей в комитетах.

Зато всем известно, что американские военные в разы нарастили производство героина, многократно расширили посевы опийного мака и поставили под контроль бесперебойную поставку наркотиков из Афганистана в США, Европу, а оттуда – до востребования.

Цена вопроса – сотни миллионов долларов. В доле все – от сержанта американских ВВС, контролирующего погрузку, до сенатора, вытаскивающего листки с докладами из стопки документов, предназначенных для ознакомления президентом США. Вот это вещь конкретная – сотни миллионов долларов, которые не перешибёшь никаким компроматом.

Уточняется, что Эквадор отказал Ассанжу в убежище. Тот самый Эквадор, который в 1975 году пережил переворот, спонсированный американской Texaco Gulf Oil. Где вмешательство США и МВФ и жёсткие меры в экономике с их стороны привели к обнищанию населения и резкому росту влияния левых и индейских партий. Где кандидат левых сил Рафаэль Корреа не только не раз одерживал победу на выборах, но и смог предложить новую конституцию страны, основанную на его концепции «социализма ХХI века».

Рафаэль Корреа известен своим антиамериканизмом и дружил с одним из главных врагов Белого дома — президентом Венесуэлы Уго Чавесом – оба прослыли одними из главных борцов за справедливость в Латинской Америке.

И вот его соратник, многолетний вице-президент Эквадора Ленин Морено соглашается на этот явно несправедливый шаг – выдачу Ассанжа на растерзание тех, кто десятилетиями вмешивался в дела Эквадора, организуя перевороты, и с кем социалисты этой страны так ожесточённо боролись. Совсем больше нет справедливости?

WikiLeaks пишет, что Ассанж не сам вышел из здания посольства - полицию впустил посол Эквадора, совершив, по сути, подлый, предательский жест, ибо ясно, что тем самым он сдал Ассанджа в руки беззакония. А кого-то ещё интересует закон? WikiLeaks уже сделал заявление и обвинил Эквадор в нарушении международного законодательства.

В мире, где международное право попирается правом сильного, где не действуют соглашения и международные акты, где Совет Безопасности ООН превратился в американскую канцелярию, штампующую беззаконные акты в угоду главному нарушителю всех законов. Да, всё так, ни правды, ни справедливости, ни закона в мире, где деньги заняли место Бога.

Всё дело в том, что когда умирала правда, когда попиралась справедливость, и уничтожался закон, в мире уже не было того, кто бы это опроверг, кто встал бы на защиту и предложил альтернативу.

Последней инстанцией, которая стояла на стороне правды, боролась за справедливость и принуждала всех следовать закону – был гигантский, в полмира, советский социалистический ядерный блок, готовый стереть с лица земли всё, что хотя бы в мыслях попыталось бы попрать закон и справедливость для всех – не только сильных, но, в первую очередь, слабых и обездоленных.

Ассанж – легендарный программист, который в 2010 году опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, секретные материалы о действиях США в Ираке и Афганистане – оказался один на один с циничным, аморальным, бесчестным миром. На всей планете не оказалось никого, кто встал бы на его защиту.

Россия? Поражённая жаждой наживы, корысти, готовая предать и продать всё ради денег нынешняя российская элита должна была встать на сторону Ассанжа. Та, у которой в офшорах всё, даже дети и жёны? Да они оказались способны лишь на то, чтобы дать убежище Эдварду Сноудену, промариновав его хорошенько в Шереметьево, и то только потому, что он уже оказался в России, в стерильной зоне без паспорта. Стал бы кто за него впрягаться, окажись он в Лондоне или даже Эквадоре.

Ассанж осуществил человеческий подвиг, не меньший по значимости, чем Сноуден. Его пытались очернить, обвиняя, помимо разглашения секретной информации, в «сексуальных домогательствах». Мир, погрязший в разврате, обвинил Ассанжа в домогательствах. За правду, за честность, за честь.

Как герой-партизан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, ни разу не покидая своих катакомб, продолжая сражаться против тотальной лжи и беззакония. И вот он предан.

Покидая стены своего последнего пристанища, Ассанж выходит в агрессивный, алчный, несправедливый, жестокий мир, забывший, что такое правда – совсем один. И никто не поднимается на его защиту, никто не подаёт руки или даже голоса в его пользу.

Мир погряз во лжи и беззаконии, и даже Россия молчит. Молчит, стыдливо потупив взгляд. Правда? Справедливость? Закон? Нет, спасибо, это нам не по карману.