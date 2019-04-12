Эммануэль Макрон принял Владимира Зеленского в Елисейском дворце

19:12

Французский лидер Эммануэль Макрон принял кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце, передает РИА «Новости».

Фото: tsn.ua

Владимир Зелинский рассказал, что «очень конструктивно» пообщался с французским лидером, и заявил, что ему «было приятно встретить господина Макрона». Раскрывать детали встречи Зеленский отказался. Визит кандидата в Елисейский дворец продлился около часа.

Позднее 12 апреля Макрон должен встретиться с соперником Зеленского по второму туру Петром Порошенко. Также действующий президент Украины сегодня встретился с Ангелой Меркель в Берлине. На брифинге после переговоров Порошенко заявил, что не считает «чем-то особенным» выход Зеленского во второй тур.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Лидер гонки Зеленский набрал более 30 процентов голосов, результат Порошенко составил около 16 процентов. Оба они не набрали необходимого для победы большинства в 50 процентов плюс еще один голос и прошли во второй тур, который состоится 21 апреля. Окончательные итоги выборов объявят до 1 мая.