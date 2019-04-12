]]> ]]>
Главная В мире Новости

Эммануэль Макрон принял Владимира Зеленского в Елисейском дворце

19:12 12.04.2019

Французский лидер Эммануэль Макрон принял кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце, передает РИА «Новости».

Фото: tsn.ua

Владимир Зелинский рассказал, что «очень конструктивно» пообщался с французским лидером, и заявил, что ему «было приятно встретить господина Макрона». Раскрывать детали встречи Зеленский отказался. Визит кандидата в Елисейский дворец продлился около часа.

Позднее 12 апреля Макрон должен встретиться с соперником Зеленского по второму туру Петром Порошенко. Также действующий президент Украины сегодня встретился с Ангелой Меркель в Берлине. На брифинге после переговоров Порошенко заявил, что не считает «чем-то особенным» выход Зеленского во второй тур.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Лидер гонки Зеленский набрал более 30 процентов голосов, результат Порошенко составил около 16 процентов. Оба они не набрали необходимого для победы большинства в 50 процентов плюс еще один голос и прошли во второй тур, который состоится 21 апреля. Окончательные итоги выборов объявят до 1 мая.

Темы: Украина, Франция, Выборы на Украине, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.04.2019, 23:00
Гость: Хе хе...

Че то у Зе физия опорошениваться начинает.
12.04.2019, 22:15
Гость: Евреи на службе у Вермахта’

Меркель встретилась с Порошенко, Макрон пообщался с Зеленским и Порошенко! Затем обсудят, кого поддерживать (или назначать)!
Короче, выбирают ГАУЛЯЙТЕРА на Украине!
И Зеленский, и Порошенко - ставленники окупационного режима, который представляет собой так называемый, коллективный Запад!
Бедная Украина! Кого же ты выбрала!!!
12.04.2019, 22:00
Гость: -Рейхсфюрер, сейчас весна 45-го, а не осень 41-го

А дедушки по старинке все в Москву ездят. Медведчуки там разные с Рабиновичами.
Все комментарии (7)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.