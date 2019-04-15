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Президент Эквадора: Ассанж хотел сделать посольство центром шпионажа

12:29 15.04.2019
Джулиан Ассанж. Фото с сайта wikimedia.org

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне и пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя дипмиссию в качестве "центра шпионажа". С таким утверждением выступил президент Эквадора Ленин Морено в интервью, опубликованном в понедельник в газете The Guardian.

"Такая деятельность нарушает условия предоставления убежища, и наше решение [лишить Ассанжа убежища] не произвольно, а основано на международном праве", - сказал Морено.

Как он утверждает, основатель WikiLeaks использовал эквадорское посольство "для вмешательства в демократии других стран". "Любая попытка дестабилизации является предосудительным актом для Эквадора, потому что мы суверенная нация и уважаем политику каждой страны", - цитирует Морено ТАСС.

"К сожалению, - продолжил он, - с нашей территории и с разрешения властей предыдущего правительства в эквадорской дипмиссии в британской столице были предоставлены возможности для вмешательства во [внутренние] процессы других государств". "Мы не можем допустить, чтобы наш дом, дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа", - добавил эквадорский президент.

Одним из недавних примеров вмешательства во внутренние дела других государств он назвал публикацию в январе 2019 года WikiLeaks документов Ватикана. "К сожалению, есть лица, стремящиеся нарушить конфиденциальность людей. Лишение Ассанжа убежища происходило в строгом соответствии с международным правом, и это суверенное решение, - подчеркнул Морено. - Мы не принимаем решения на основе внешнего давления со стороны какого-либо государства".

Он также подчеркнул, что Великобритания предоставила ему письменные заверения в том, что основные права Ассанжа будут соблюдаться и что того не выдадут стране, где используются пытки и смертная казнь. Как уточнил глава латиноамериканского государства, эквадорские власти "проконсультировались с правительством Соединенного Королевства относительно возможности экстрадиции Ассанжа в третьи страны, где он может подвергнуться пыткам, жестокому обращению или смертной казни".

"Соединенное Королевство расширило письменные гарантии относительно того, что, если в конечном итоге будет запрошена выдача, он не будет экстрадирован в страну, где он может подвергнуться подобному обращению", - указал Морено.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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15.04.2019, 19:13
Гость: Остап

А на "Звезде" была аналитическая передача, так там доказывают, что Ассанж-агент ЦРУ, и Викиликс- проект ЦРУ.
15.04.2019, 17:51
Гость: Почему так?

Как Ленин- так предатель?
15.04.2019, 17:11
Гость: Иван простак ( глубинный народ земли мстит как может)

Молодцы ребята из хакер-группы Анонимус, взломавшие в ответ ФБР и выложившие личные данные многим политиков с их стукачеством и скелетами в шкафу.
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