Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

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Крупный пожар, возникший вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери в столице Франции, ликвидирован, сообщает Le Figaro.

«Пожар потушен. Мы продолжаем следить за остаточными очагами возгорания и охлаждаем несущие конструкции здания, чтобы пламя не возобновилось», — цитирует издание представителя пожарных.

Открытое горение в Нотр-Даме продолжалось более девяти часов. В результате возгорания обрушились шпиль и кровля собора. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал французам, что сгоревший в пожаре собор Парижской Богоматери будет восстановлен. По оценкам экспертов, реставрация здания может занять от пяти до нескольких десятков лет.

Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, в рамках которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров. Главный архитектор реставрации Филипп Вильнев заявил, что рабочих во время начала пожара не было на площадке.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.