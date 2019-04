Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Крупный пожар, возникший вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери в столице Франции, ликвидирован, сообщает Le Figaro.

«Пожар потушен. Мы продолжаем следить за остаточными очагами возгорания и охлаждаем несущие конструкции здания, чтобы пламя не возобновилось», — цитирует издание представителя пожарных.

Открытое горение в Нотр-Даме продолжалось более девяти часов. В результате возгорания обрушились шпиль и кровля собора. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ.

Before and after #NotreDame fire: The moment when Notre-Dame's spire falls pic.twitter.com/UWKVO6kjO0

— CGTN (@CGTNOfficial) 16 апреля 2019 г.