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Зеленский раскритиковал Порошенко из-за подготовки дебатов на стадионе

09:51 17.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о новых требованиях к проведению дебатов своего соперника Петра Порошенко. По словам Зеленского, действующий президент потребовал для выступления разные сцены.

«Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах?» — спросил Зеленский.

Кроме того, актер отметил, что собирается сделать «фан-зоны». Зрители смогут пройти в центр стадиона. Но, по его словам, его конкурент против такого решения.

«Опять хотят разделить людей. Они против свободного доступа людей. А для нас это главное условие», — заявил Зеленский.

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны состояться 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский».

Президентские выборы на Украине прошли 31 марта. Из 39 кандидатов никто не смог набрать для окончательной победы больше 50%. Во второй тур прошли действующий глава государства Порошенко и шоумен Зеленский. Повторное голосование пройдет 21 апреля.

Темы: Владимир Зеленский, Выборы на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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17.04.2019, 15:20
Гость: Зоя

Кремль поставил на Порошенко? - Всё, значит выиграет Зеленский. И думать нечего.
Лузеры всегда не угадывают. Стабильно.
17.04.2019, 13:29
Гость: Русский

Порошенко построил свою агитацию перед вторым туром на том что,мол , выход во второй тур Зеленского-это недоразумение.
Такое может быть полезным когда у тебя 31% а у соперника 16%.
Но если наоборот -у тебя 16% а у соперника 31% -это проигрышный вариант потому что в такой ситуации Порошенко напоминает Моську.
17.04.2019, 11:41
Гость: лучшеб он в политику не лез

Прибьют американскую марионетку Вольдемара. Америкосы Порошенко уже назначили.
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