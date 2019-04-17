Зеленский раскритиковал Порошенко из-за подготовки дебатов на стадионе

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о новых требованиях к проведению дебатов своего соперника Петра Порошенко. По словам Зеленского, действующий президент потребовал для выступления разные сцены.

«Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах?» — спросил Зеленский.

Кроме того, актер отметил, что собирается сделать «фан-зоны». Зрители смогут пройти в центр стадиона. Но, по его словам, его конкурент против такого решения.

«Опять хотят разделить людей. Они против свободного доступа людей. А для нас это главное условие», — заявил Зеленский.

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны состояться 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский».

Президентские выборы на Украине прошли 31 марта. Из 39 кандидатов никто не смог набрать для окончательной победы больше 50%. Во второй тур прошли действующий глава государства Порошенко и шоумен Зеленский. Повторное голосование пройдет 21 апреля.