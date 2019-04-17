Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

23:10

Экс-президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после попытки суицида во время задержания в особняке в престижном районе Лимы Мирафлорес, сообщает РИА Новости.

Министр внутренних дел Перу Карлос Моран рассказал, что полиция пришла в дом к экс-президенту, он попросил дать ему время на звонок адвокату и ушел в другую комнату. Там полицейские обнаружили раненого Гарсию, после чего его доставили в больницу.

Политика подозревали в участии в преступном сговоре и отмывании денег. Кроме того, у прокуратуры есть улики, что Гарсия получил от бразильской строительной компании Odebrecht 100 тысяч долларов в качестве взятки.

В конце 2018 года Гарсия пытался получить политическое убежище в посольстве Уругвая, однако ему отказали.

Алан Гарсия возглавлял Перу с 1985 по 1990 год, а также с 2006 по 2011.