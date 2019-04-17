СМИ узнали о швейцарском деле против Тельмана Исмаилова

12:24

Прокуратура Цюриха завела дело на бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Его подозревают в совершении преступлений сразу по трем статьям местного уголовного кодекса, сообщил «Коммерсант».

По информации издания, уголовное дело было заведено после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, на 100% принадлежащего ВТБ. В нем говорилось, что банк в 2012–2014 годах дал кредиты на 230 миллионов долларов компаниям, которые входили в группу АСТ, принадлежавшую Исмаилову. Обслуживать займы они в итоге перестали и теперь задолжали порядка 15 миллиардов рублей.

В БМ-банке полагают, что часть средств из выданного кредита ушла в Швейцарию и была переоформлена на ряд местных компаний и физических лиц.

Исмаилову инкриминируются три статьи местного уголовного кодекса. Речь идет о мошенничестве, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам, а также о разбазаривании активов. Максимальное наказание по самой тяжкой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Представители защиты Исмаилова узнали о расследовании в Швейцарии из СМИ. Как отмечает издание, самого бизнесмена и его адвокатов прокуратура об уголовном деле в известность не ставила. При этом источник в окружении бизнесмена заверил, что он не имеет никаких активов в Швейцарии.

В 2017 году Тельмана Исмаилова обвинили в двойном заказном убийстве и незаконном обороте оружия. Сейчас предприниматель находится в международном розыске. Сам он заявлял, что «не совершал за свою жизнь ни одного преступления».