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СМИ узнали о швейцарском деле против Тельмана Исмаилова

12:24 17.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Прокуратура Цюриха завела дело на бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Его подозревают в совершении преступлений сразу по трем статьям местного уголовного кодекса, сообщил «Коммерсант».

По информации издания, уголовное дело было заведено после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, на 100% принадлежащего ВТБ. В нем говорилось, что банк в 2012–2014 годах дал кредиты на 230 миллионов долларов компаниям, которые входили в группу АСТ, принадлежавшую Исмаилову. Обслуживать займы они в итоге перестали и теперь задолжали порядка 15 миллиардов рублей.

В БМ-банке полагают, что часть средств из выданного кредита ушла в Швейцарию и была переоформлена на ряд местных компаний и физических лиц.

Исмаилову инкриминируются три статьи местного уголовного кодекса. Речь идет о мошенничестве, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам, а также о разбазаривании активов. Максимальное наказание по самой тяжкой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Представители защиты Исмаилова узнали о расследовании в Швейцарии из СМИ. Как отмечает издание, самого бизнесмена и его адвокатов прокуратура об уголовном деле в известность не ставила. При этом источник в окружении бизнесмена заверил, что он не имеет никаких активов в Швейцарии.

В 2017 году Тельмана Исмаилова обвинили в двойном заказном убийстве и незаконном обороте оружия. Сейчас предприниматель находится в международном розыске. Сам он заявлял, что «не совершал за свою жизнь ни одного преступления».

Темы: Швейцария, Расследование преступлений в мире
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Комментарии читателей
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17.04.2019, 14:36
Гость: Вова памажи!

Введи санкции против швейцарских часов в качестве ассимитричного ответа,раздави их бульдозером!
Не бросай своих!
17.04.2019, 14:33
Гость: Поручик

Господин Исмаилов хорошо что вы сами вернулись в Россию, мы тут посоветовались с товарищами, изучили вашу биографию и решили назначить вас министром финансов РФ, завтра же приступайте к работе, нам такие как вы кадры очень нужны.
17.04.2019, 14:26
Гость: Питон

Очень странно что Исмалилов с такими выдающимися способностями и бабками до сих пор не депутат Госдумы и не министр в правительстве РФ и даже не кандидат в президенты, но еще не вечер вполне может занять высокий пост попав под амнистию капиталов. Видимо относительно честно вел бизнес и не так много украл и пока не дотягивает до кремлевской планки как остальные карманные олигархи, будем ждать.
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