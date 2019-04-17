Украина вышла из военного соглашения в рамках СНГ

16:05

Украина вышла из очередного соглашения - на этот раз военного - в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

На сегодняшнем заседании Кабинет министров «незалежной» решил прекратить действие Соглашения об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники от 1995 года. Также прекращается действие протокола о внесении изменений и дополнений в соответствующее соглашение, сообщает «Русская весна».

Двадцать с лишним лет назад это соглашение заключалось «для укрепления и развития сотрудничества стран СНГ в сфере обороны».

«Минэкономразвития провело анализ и пришло к выводу, что соглашение не имеет практической реализации в Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы. В Украине же советские ГОСТы ликвидированы на 90%, их заменяют европейские стандарты.

Ещё в конституции закреплен стратегический курс в НАТО. Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этим курсом», - прокомментировали принятое решение в пресс-службе первого вице-премьера Украины, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Теперь по решению правительства МИД Украины в установленном порядке уведомит Исполнительный комитет СНГ о прекращении для Украины действия соответствующего соглашения и протокола.