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Украина вышла из военного соглашения в рамках СНГ

16:05 17.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Украина вышла из очередного соглашения - на этот раз военного - в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

На сегодняшнем заседании Кабинет министров «незалежной» решил прекратить действие Соглашения об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники от 1995 года. Также прекращается действие протокола о внесении изменений и дополнений в соответствующее соглашение, сообщает «Русская весна».

Двадцать с лишним лет назад это соглашение заключалось «для укрепления и развития сотрудничества стран СНГ в сфере обороны».

«Минэкономразвития провело анализ и пришло к выводу, что соглашение не имеет практической реализации в Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы. В Украине же советские ГОСТы ликвидированы на 90%, их заменяют европейские стандарты.

Ещё в конституции закреплен стратегический курс в НАТО. Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этим курсом», - прокомментировали принятое решение в пресс-службе первого вице-премьера Украины, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Теперь по решению правительства МИД Украины в установленном порядке уведомит Исполнительный комитет СНГ о прекращении для Украины действия соответствующего соглашения и протокола.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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17.04.2019, 23:59
Гость: Все соглашения

закончились 5 лет назад. Сейчас об этом начали говорить.
17.04.2019, 23:57
Гость: Ты кто?

Полухохол! Хочешь сказать, что ты полународ?
17.04.2019, 21:15
Гость: vozd

да, но без Русских земель.
пускай дуют как вошли.
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