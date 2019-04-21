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Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

21:56 21.04.2019
Фото с сайта president.gov.ua
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Действующий президент Украины Петр Порошенко, который, согласно результатам  экзитполов, почти втрое проиграл во втором туре выборов главы государства своему сопернику Владимиру Зеленскому, признал итоги голосования, но заявил, что не уйдет из политики.

"Уже в следующем месяце я покину пост главы государства, так решили украинцы. Я принимаю это решение. Но я твердо хочу подчеркнуть, что я не покидаю политику", - цитирует его ТАСС.

Президент заявил, что он и его команда будут защищать реформы, нацеленные на вступление страны в ЕС и НАТО, укрепление вооруженных сил, а также позиций украинского языка в стране.

Порошенко добавил, что на предстоящих парламентских выборах будет противостоять формированию "пророссийского большинства" в Верховной раде.

Он также выразил готовность помочь до момента инаугурации Владимиру Зеленскому войти в курс государственных дел. "Между официальным оглашением выборов и до момента инаугурации я готов тратить любое время, чтобы помочь новому президенту", - пообещал он.

Кроме того, Порошенко призвал свою команду никогда не сдаваться.

"Дорогая Украина, никогда не сдавайся - никогда, никогда, никогда. Никогда - ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком. Никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Именно этими словами великого британца Уинстона Черчилля я руководствовался всегда. Никогда не сдавайся - слышал я в 2014 году, когда получил от (Виктора) Януковича ограбленную и обезоруженную страну", - заявил Порошенко.

Темы: Владимир Зеленский, Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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21.04.2019, 23:06
Гость: славянин

Зеленский - еще один скрытый персонаж и троцкист. Другими словами хрен редьке не слаще. Что делать России? Выборов не признавать и не вести СУРКОВЦАМ и его единоверцам никаких тайных переговоров за спиной русского народа.
21.04.2019, 22:52
Гость: Порох молодец

Перебесился, перепсиховал, но жизнь ведь на этом не кончается. А Янук - труп. Вечный позор. Здесь вспоминается сказка о двух лягушках в кувшине со сметаной.
21.04.2019, 22:48
Гость: Семь пядей во лбу

не надо иметь, чтобы понимать, что после этого провала Порошенко вылетит и из политики вообще, как и его блок. Единственно лучшее на что он может надеяться так это полёты фанеры над Парижем, как ныне у кореша Саакашвили. Пусть лучше много и чаще ставит свечки чтобы не загреметь под суд. Все эти карманные партии типа его блока и роседра живут как бабочки однодневки. Как только их главарей прокатят на выборах так все их члены быстрее крыс унесут ноги вместе с компроматом, как личную индульгенцию от нар.
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