Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

21:56

Действующий президент Украины Петр Порошенко, который, согласно результатам экзитполов, почти втрое проиграл во втором туре выборов главы государства своему сопернику Владимиру Зеленскому, признал итоги голосования, но заявил, что не уйдет из политики.

"Уже в следующем месяце я покину пост главы государства, так решили украинцы. Я принимаю это решение. Но я твердо хочу подчеркнуть, что я не покидаю политику", - цитирует его ТАСС.

Президент заявил, что он и его команда будут защищать реформы, нацеленные на вступление страны в ЕС и НАТО, укрепление вооруженных сил, а также позиций украинского языка в стране.

Порошенко добавил, что на предстоящих парламентских выборах будет противостоять формированию "пророссийского большинства" в Верховной раде.

Он также выразил готовность помочь до момента инаугурации Владимиру Зеленскому войти в курс государственных дел. "Между официальным оглашением выборов и до момента инаугурации я готов тратить любое время, чтобы помочь новому президенту", - пообещал он.

Кроме того, Порошенко призвал свою команду никогда не сдаваться.

"Дорогая Украина, никогда не сдавайся - никогда, никогда, никогда. Никогда - ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком. Никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Именно этими словами великого британца Уинстона Черчилля я руководствовался всегда. Никогда не сдавайся - слышал я в 2014 году, когда получил от (Виктора) Януковича ограбленную и обезоруженную страну", - заявил Порошенко.