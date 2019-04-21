Суд отклонил иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты

08:45

Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье в полном объеме отклонил иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины, пишет РИА Новости.

Суд признал, что призывы Зеленского приобретать билеты на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский", о которых говорилось в иске, не попадают под определение "подкуп избирателей". Суд также счел, что призывы кандидата в президенты регистрироваться для получения билетов на дебаты не является предвыборной агитацией.

При этом суд отметил, что полномочия наблюдателя, подавшего иск, ограничиваются только одним округом, согласно его регистрации в ЦИК.

Решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины. Если апелляция не будет подана, то оно вступит в силу через 30 дней.

Представитель Зеленского заявил, что решение суда является обоснованным, они его обжаловать не будут.

Заявление об отмене регистрации Зеленского кандидатом за несколько часов до начала второго тура выборов подал адвокат и наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько, который на своих страницах в соцсетях высказывался в поддержку другого кандидата — Петра Порошенко.

Ранее представитель ЦИК Украины заявил в ходе слушаний о невозможности выполнить исковые требования. Представитель Зеленского также попросил суд отказать в удовлетворении исковых требований.

По закону, ЦИК Украины может принять решение об отмене регистрации кандидата на пост президента во втором туре не позже, чем за 30 дней до дня голосования в ряде случаев: личного заявления, прекращения гражданства, смены кандидатом места жительства за пределами Украины, признание кандидата недееспособным.

Главный юрист штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил, что иск не имеет никаких перспектив: для его подачи и удовлетворения нет правовых оснований.