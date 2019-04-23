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Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран

11:32 23.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы национальной нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

По его словам, данное решение связано с поставками из России некачественного сырья.

"На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", — в частности заявил Гриб.

На прошлой неделе в "Белнефтехиме" сообщили об ухудшении качества российского энергосырья, поступающего транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

По данным белорусской стороны, содержание хлорорганических соединений в поставляемой нефти превышает предельные значения по стандарту в десятки раз.

Источник загрязнения был обнаружен в минувший понедельник. "Транснечть" признала факт поставки некачественного сырья. В ближайшее время стороны обсудят технические и компенсационные вопросы.

Ко вторнику российская сторона обещала нормализовать ситуацию с составом нефти в трубопроводе "Дружба".

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России, Транснефть
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Комментарии читателей
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23.04.2019, 16:34
Гость: Иван простак

Поддерживаю.
23.04.2019, 16:14
Гость: streamer

Что именно для Вас является хорошей новостью?
Что российская сторона признала свой косяк, и теперь будет выплачивать компенсацию за нарушение условий контракта?
23.04.2019, 16:12
Гость: полухохол

Вот из-за этого-то и был постоянный "вой" "луки"!Российская нефть "не фунт изюму",а "халява" на которой "жировал""лука"и сообщал об "экономических успехах",про кредиты не говорю с "контрабасом".Давно надо было это сделать и "увязывать" с Интересами России и по Крыму,Донбассу,Ю.Осетии ,Абхазии,.....Лысиной "макнули"бы изначально "союзничка"в.....,толк был бы как для беларусов,так и россиян,а не только для мальца коли.
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