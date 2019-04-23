Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран

11:32

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы национальной нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

По его словам, данное решение связано с поставками из России некачественного сырья.

"На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", — в частности заявил Гриб.

На прошлой неделе в "Белнефтехиме" сообщили об ухудшении качества российского энергосырья, поступающего транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

По данным белорусской стороны, содержание хлорорганических соединений в поставляемой нефти превышает предельные значения по стандарту в десятки раз.

Источник загрязнения был обнаружен в минувший понедельник. "Транснечть" признала факт поставки некачественного сырья. В ближайшее время стороны обсудят технические и компенсационные вопросы.

Ко вторнику российская сторона обещала нормализовать ситуацию с составом нефти в трубопроводе "Дружба".