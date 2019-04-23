«Президент Украины»: шестой сезон криминально-комедийного шоу

Владимир Зеленский - шоу-мен, клоун и немножечко-таки юрист - победил на выборах у кондитера, клоуна и, по слухам, немножечко-таки политика Петра Порошенко

С избранием Зеленского Украина обошла Россию по количеству президентов, избранных с момента развала СССР. Если в Кремле за все это время после Ельцина страну довелось «повозглавлять» лишь Путину и Медведеву, то официальный Киев может похвастаться уже шестым экземпляром «лидера нации».

Фото издания Israland

Ведь уже ни для кого не секрет, что Украина является пилотным проектом для социально-экономических и идеологических начинаний, а также полигоном для многих политических испытаний, многие из которых потом трансформируются и запускаются в России (из последних примеров: мусорная реформа, процессы декоммунизации и десоветизации и т.д.). Поэтому невозможно исключить вариант, что именно сейчас на Украине отрабатывается очередная политтехнология, которая может в дальнейшем обеспечить в России введение во власть «легкого» для управления политика («light-версию» В. Путина, если хотите), которого можно затем использовать для имитации «протестного» голосования, заведения на высокие посты президента или «народного» премьера и управления им в дальнейшем из-за кулис.

Националистическая риторика Порошенко не соблазнила даже Галицию

По данным украинского ЦИК, опубликованным в полдень 23 апреля, результат подсчета 99,97% голосов показал: во втором туре, состоявшемся 21 апреля, Владимир Зеленский набрал 73,23%, в то время как для Порошенко смогли посчитать 24,45% голосов при явке избирателей 61,37% (18 484 752 избирателей).

Это при том, что не голосовали жители ДНР, ЛНР и Крыма – то есть территорий, на которые до сих претендует по своей конституции Украина, а также около 2 миллионов избирателей из числа граждан Украины, находящихся на заработках в России. По зарубежному избирательному округу, в состав которого входил 101 участок, проголосовало всего лишь 59 830 избирателей. Кстати, на этом округе победу одержал Петр Порошенко, за которого проголосовало 54,73% избирателей, а за Зеленского – лишь 43,78%.

Если рассмотреть ситуацию по регионам, то безусловным лидером действующий президент смог стать только в одной области - Львовской, победив Зеленского на каждом из 12-ти территориальных избирательных округов и набрав там от 52 д 74% голосов. Интересно, что в своем родном регионе - Винницкой области - Порошенко не смог выиграть у Зеленского ни на одном избирательном округе. Порошенко удалось победить также лишь на одном округе из семи Ивано-Франковской области и на двух из пяти - Тернопольской.

То есть, как и следовало ожидать, максимальную поддержку воинственной националистической риторике Петру Алексеевичу, пришедшему к власти после государственного переворота на Украине в 2014 году, отдал лишь один регион – Галиция. Это объяснимо тем, что именно Галиция изначально была и до сих пор остается колыбелью украинского национализма во всей его русофобской и воинственной «красе». Но провальная внешняя и внутренняя политика «кровавого кондитера» смогла привлечь к нему внимание далеко не всех избирателей даже такого националистического региона.

Украинское издание «Страна.Юа» уже поиздевалось по этому поводу, назвав Порошенко президентом «Львовской народной республики»: «Нашлись «запроданци» и «продажные курвы», как называют их «порохоботы», и в самой Львовщине. Это в основном жители пограничных районов - у них с Порошенко свои счеты из-за запрета «евроблях», на которых тут ездил чуть ли не каждый». Что касается провала в Ивано-Франковской области, то там, по мнению издания, не обошлось без влияния Коломойского: «На родине Бандеры, разрыв еще больше: 54% за Зеленского, 42% - за Порошенко. Местные связывают такой результат влиянием в области предпринимателя Александра Шевченко, шефа «Буковеля» и человека Игоря Коломойского».

Кстати, в последние несколько дней в отставку стали подавать губернаторы, верные Порошенко, одним из которых оказался и львовский губернатор Олег Синютка, поучаствовавший админресурсом в обеспечении высокого рейтинга президенту. Также добровольно ушли со своих постов председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль и его коллега по Николаевской области Алексей Савченко (который любил называть себя «верным вассалом Порошенко»). Геннадий Москаль известен тем, что был использован Порошенко для управления проблемными территориями (частью Луганской области, задавленной с 2014 года войсками «антитеррористической операции» (АТО) и националистами, не вошедшей в состав ЛНР; а с 2015 года – Закарпатьем, где после Майдана-2014 с каждым годом усиливаются провенгерские настроения). Алексей Савченко на посту губернатора Николаевской области «осваивал» проект по реконструкции Николаевского областного аэропорта и блокировавший чрезмерное усиление в области влияния людей Игоря Коломойского.

С другой стороны, получается, что как Порошенко в 2014 году был избран без участия жителей Донбасса и Крыма, так и теперь Зеленский будет избран без участия республик Донбасса, миллионов граждан Украины, находившихся на территории России, ну и жителей Крыма, до сих пор имеющих в наличии украинские паспорта.

Коломойский и Зеленский: отношения – ровные, связи – нитевидные, марионеточные?

Запущенная штабом Порошенко накануне и в ходе выборов контрагитация, направленная против Зеленского, опиралась на реальные факты из жизни 41-летнего актера. В частности, одним из главных моментов «антизеленской» риторики было утверждение «кондитерских» каналов о том, что шоу-мен – марионетка днепропетровского олигарха Игоря Коломойского.

Зеленский таким «наездам» пытался всячески возражать, открещиваясь от связей с Коломойским. Еще в январе 2019 года в интервью «Украинской правде», вышедшем под названием «Владимир Зеленский: 1 апреля – офигенный день для победы клоуна», шоу-мен утверждал, что никаких отношений с Коломойским у него нет, они «не друзья», и попросил не сводить их вместе только потому, что они «из разных поколений», при этом настаивая на том, что считает свои отношения (которых в предыдущем предложении не было, ага!) с Коломойским только рабочими:

— Вы сейчас нормально с ним общаетесь? У вас нормальные отношения?

— У меня нет с ним отношений. У нас рабочие отношения.

В общем, разноплановость следующего президента Украины, который будет так «диаметрально противоположно» говорить о серьезных вещах в рамках одной реплики, уже обещает подарить для мировой общественности очень много скользких и аморфных, а главное «веселых» сообщений от «Зе-президента оф Юкрейны».

Но главный вопрос: как именно Зеленский будет побеждать олигархическую верхушку и персонально Коломойского? Ведь именно с ней он обещал бороться в своих предвыборных выступлениях. Или верхушка будет «заборота» без Коломойского и в интересах Игоря Валерьевича?

Язык Зеленского до Киева доведет, а потом и до цугундера?

Из «95-го квартала», в котором Владимир Зеленский исполнял роль продюсеро-режиссера и главного героя-шоумена, а также главгероя сериала «Слуга народа», в котором он сыграл роль учителя Голобородько, внезапно ставшего президентом Украины, главный украинский клоун заходил в украинскую политику не сразу. Сначала – по малой нужде, как в привокзальный «Макдональдс».

Стартовал он с образа защитника Майдана и противника Януковича. 1 марта 2014 года, выступая в эфире телеканал «1+1», принадлежащего Коломойскому, Зеленский предлагал Януковичу уйти в сторону и не допускать возможности сепаратизма. Также выступал в защиту русского языка, который никогда не должен делить Украину: «У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины!»

Обращаясь к Путину и рассказывая о невозможности разжигания конфликта, Зеленский тогда произнес: «Я готов вас умолять на коленях, но не ставьте на колени наш народ!»

Обращаясь к украинцам, Зеленский воскликнул было: «Ребята! Мы великий народ!» Но затем, видимо, спохватившись, что его могут неправильно понять, поскольку он минутой ранее говорил о своей еврейской крови, поправился: «Вы – великий народ!», чем только усугубил неловкость момента.

В октябре 2014 года российский пранкер Лексус, выдав себя за активиста ДНР Павла Губарева, смог пообщаться по видеосвязи с Игорем Коломойским, в котором олигарх, не стесняясь в выражениях, вскользь рассказал о том, как «95 квартал» мочит неугодных ему политиков…

Нужно добавить, что на коленях Зеленский все-таки поползал по сцене в роли себя самого в рамках предвыборных дебатов с Порошенко, которые прошли в Киеве 19 апреля на стадионе «Олимпийский» и превратились в праздник абсурда и похороны рейтинга Порошенко. Ибо там Зеленский действовал в своей среде и поэтому переиграл «главного кондитера».

Однако суетливость и неуверенность в серьезных вопросах рано или поздно может подвести нового укро-президента. Тем более, как уже указывал KM.RU, населению Донбасса есть что припомнить шоу-мену: «Ведь сам Зеленский, включая дурачка, не единожды в течение 2014-2015 годов глумился над лидерами и жителями ДНР и ЛНР в рамках своего юмористического шоу «Вечерний квартал», изображая «ватников» и «сепаров» алкашами и дебилами».

Израиль, львовские антисемиты и Зеленский

Интересна реакция израильских СМИ на победу Владимира Зеленского. Некоторые из них посчитали своим долгом вынести в заголовки новостей с Украины факт о том, что Владимир Зеленский – еврей.

«Israland» от 23 апреля сообщил: «Комик из еврейской семьи стал победителем президентских выборов в Украине». Сайт израильского 7-го канала опубликовал 1 апреля такой аналитический материал: «Как поведет себя еврейский комик, став президентом Украины» с подзаголовком «Первый тур президентских выборов в Украине убедительно выиграл еврейский комик Владимир Зеленский. Признает ли он Иерусалим столицей Израиля?». Сайт «Детали» задался вопросом: «Важно ли, что президентом Украины может стать еврей».

А вот интерес к Зеленскому как к иудею на посту президента Украины возник еще в марте у израильского издания «Мakorrishon», которое 21 марта опубликовало интервью с Коломойским под заголовком «Герцлия и Киев». В начале материала Коломойский презентован как человек, который «публично воевал с Путиным,.. сформировал батальоны, которые остановили российское вторжение на Украину. Со своей роскошной виллы в Герцлии еврейский олигарх Игорь Коломойский управляет кандидатом в президенты Владимиром Зеленским – успешным шоу-меном на популярном телеканале, которым владеет Коломойский».

Далее издание вскрывает суть вышеуказанных «рабочих отношений» олигарха с Зеленским: «У Зеленского подписан контракт с «1+1» до 2022 года. Но если он выиграет и станет президентом, нам придется подумать о том, как действовать дальше», - говорит о нем Коломойский». Наверное, теперь Зеленский будет значится еще три года президентом от «1+1» по контракту.

Причем олигарх засвечивает доверительные отношения с актером, рассказывая, как Зеленский делился с ним самыми сокровенными мыслями, в частности, идеей о президентстве: «Я считаю, что эта идея пришла в голову Зеленскому в 2015 году, когда сериал только начинался, и в 2017 году он сообщил мне, что собирается баллотироваться на пост президента. Я сказал ему: Ты сумасшедший. Потом подумал, почему бы нет? Я спросил: Ты уже раньше об этом думал? Почему ты не сказал мне? Он ответил, что даже не сказал своей жене и родителям об этом, иначе они бы уже иначе на это смотрели».

Естественно, самым острым вопросом, вызвавшим впоследствии много шума в украинских националистических СМИ, стал вопрос о религиозности Зеленского.

«Коломойский также рассказал, о еврейском происхождении Зеленского: «Сто процентов еврей». «Он не религиозный, но мы работаем над тем, чтобы, по крайней мере, он соблюдал Шаббат, это непросто для человека его профессии, кроме того, непросто рекламировать иудаизм в Украине». Коломойский уточнил, что сам соблюдает Шаббат, как он его понимает. «Я никогда не занимаюсь делами в Шаббат».

Ну и представьте теперь, как «бомбануло» у украинских националистов, когда перевод данной статьи был сначала опубликован на украинских сайтах, а потом попал на страницы львовской газеты «Высокий замок»! Один из самых видных украинских националистов, главред львовской газеты «Ратуша», обладающий ну очень украинскими именем и фамилией Николай Савельев, возмущался в своем «Фейсбуке»: «Как будет правоверный иудей Владимир Зеленский давать клятву украинскому народу? Ведь ему надо будет класть руку на Пересопницкое Евангелие».

Вот и получается, что израильские СМИ (специально или нечаянно?) вовсю примеряют на Украину роль «Нового Иерусалима», несмотря на искусственность и фейковость данного проекта.

Кремлю не до смеха?

Накануне выборов в телеграмм-каналах, обслуживающих интересы правящей российской элиты, появилась информация о том, что представители некоторых «башен Кремля» стали срочно «переобуваться в прыжке», меняя свои предпочтения от Порошенко в пользу Зеленского.

19 апреля российский телеграмм-канал «Кремлевский безбашенник» сообщил, что Зеленскому на выборах президента Украины импонируют 80% сотрудников Администрации Президента РФ в Москве, «и уже часть из них начали выстраивать новые схемы работы на украинском направлении с долгожданной надеждой сближения двух стран... Говорят, что главным бенефициаром такого подхода [направленном на срыв украинских выборов - Ф.С.] все же является помощник Президента России, которого от рождения звали Асланбек Дудаев [имеется ввиду Владислав Сурков – Ф.С.]...».

Ранее в непобежденном Роскомнадзором «Телеграмме» уже появлялись сообщения о том, что в Кремле команда Суркова импонирует Порошенко, а команда Дмитрия Козака делает ставку на Зеленского.

Однако на Украине и в России, как и между всеми олигархами и капиталистами, не может быть каких-то длительных межгосударственных или межнациональных разногласий, и поэтому предпочтения и антипатии могут меняться достаточно быстро. По утверждениям российского телеграмм-канала «Незыгарь» (19 апреля 2019 года), «украинские дебаты еще раз доказали, что буквально вся украинская элита узлом завязана на Россию. За каждым кандидатом, их спонсорами и советниками бесконечная история связей, контактов, бизнес-партнерств с Россией. Можно сколько угодно бросаться публичными обвинениями, но факт в том, что бизнес есть бизнес и ничего личного. Со всеми рошенами, продакшн-студиями, углем, сетями, моторами и газом. Не ошибемся если скажем, что и со стороны Москвы, несмотря на грозную риторику, никто рушить бизнес-связи с Киевом не собирается. В Москве отлично себя чувствует украинская партия, уже скупившая недвижимость на Рублевке. И не просто отлично чувствует, но и максимально капитализирует свои счета и активы».

Так что верующие в демократию на Украине пусть верят в нее дальше, а неверующие могут продолжить наблюдать за шестым сезоном сериала «Президент Украины»: может, оттуда что-то по импорту опять в Россию занесет.

