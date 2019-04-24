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Украина вышла из соглашения о секретных изобретениях времен СССР

14:46 24.04.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Украина начинает всеми силами открещиваться от СНГ. Сегодня Киев вышел из одного из важных договоров, заключенных между странами Содружества Независимых Государств.

Киев принял решение о выходе из соглашения о неразглашении секретной информации, касающейся советских изобретений. Такое решение вынес в среду, 24 апреля, Кабинет министров Украины, пишет РИА «Новости».

Документ был подписан 4 июня 1999 года 10 странами: Россия, Белоруссия, Украина, Армения, Казахстан, Грузия, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Молдавия. Ставя свои подписи, лидеры стран обязались «обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях, <…> созданных в бывшем СССР».

Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее получил Кабинету министров подготовиться к официальному выходу страны из СНГ. Бывший глава государства подчеркнул, что Киев будет незамедлительно выходить из всех договоров, которые заключались между странами СНГ, если в них будет найдено «хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам».

Темы: Украина, Отношения России и Украины, События и решения в связи с СНГ, История СССР
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Комментарии читателей
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24.04.2019, 19:07
Гость: Без ведова

наших дауншифтеров ничего не делается.
24.04.2019, 18:27
Гость: ???

Они давно этого ждали. Решение не удивило, страна обнищала до крайности, а торговать нечем. Теперь будут продавать секреты.
Кстати секреты эти касаются не только России, но и многих других стран бывшего СССР.
24.04.2019, 17:34
Гость: А кто его соблюдал?

Лукашенко продал американцам С-300 в 1995 году.
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