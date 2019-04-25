США назвали провокацией указ РФ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

11:21

Госдепартамент США назвал решение Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства России жителям Донбасса "весьма провокационными действиями", пишет РИА Новости.

По словам официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус, данное решение существенно усложнит выполнение минских соглашений. По ее словам, Москва этими лишь интенсифицирует атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ортагус отметила, что решение было принято Путиным через три дня после избрания новым президентом Украины Владимира Зеленского.

"Избранный президент Зеленский не раз выражал готовность серьезно общаться с Россией по реализации минских соглашений и закончить конфликт на востоке Украины, который привел к гибели тринадцати тысяч человек. Теперь Россия должна решить, хочет ли она продолжать эскалацию напряженности или соблюдать свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями", - подчеркнула она.

Ранее спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер также назвал "крайне провокационным" решение России предоставить жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР дать гражданство в упрощенном порядке.

Волкер отметил, что Донбасс и его народ является украинским, вне зависимости от каких-либо от языковых предпочтений. Американское посольство на Украине также осудило это решение, охарактеризовав его как "абсурдное и дестабилизирующее".

Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон заявила, что решение "противоречит минским договоренностям и не способствует усилиям, которые направлены на решение конфликта".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги, направленные на деэскалацию конфликта. Однако и после соглашений о перемирии перестрелки между сторонами противостояния продолжаются.

Россия заявляет, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.

Путин в среду подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Это решение было принято для "защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".