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ДНР упростит пересечение границы с Россией из-за указа Путина

15:27 25.04.2019
Денис Пушилин. Фото с сайта globallookpress.com
Денис Пушилин. Фото с сайта globallookpress.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил профильным ведомствам разработать упрощенный механизм пересечения границы региона с Россией. Об этом сообщило РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, упрощающий получение гражданства страны жителями ДНР и ЛНР. Получение российского гражданства будет возможно для них без отказа от украинского. Владимир Путин объяснил необходимость указа гуманитарными соображениями.

«Терпеть ситуацию, при которой люди вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это переходит всякие границы с точки зрения прав человека», — сказал он.

После принятия указа Петр Порошенко и Владимир Зеленский призвали ввести новые санкции против России. США назвали решение Путина частью «плана по оккупации» Донбасса.

«Решение о выдаче паспортов крайне провокационное и взято прямиком из „плана по оккупации“», — написал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в своем твиттере.

Темы: Украина, Владимир Путин, Противостояние на Украине
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