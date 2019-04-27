В Раде сообщили об угрозе повторения чернобыльской катастрофы

11:26

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов заявил, что в стране работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Шахова, масштабы катастрофы на некоторых из них, в частности на Запорожской АЭС, могут быть сопоставимы с чернобыльской аварией.

Он также рассказал, что к нему часто обращаются работники таких предприятий и рассказывают о различных опасных ситуациях, которые возникают из-за отсутствия проверок и контроля со стороны ответственных за это органов.

"Таким образом, они становятся мини-Чернобылем, бомбой замедленного действия. Экологическая катастрофа на каждом шагу на Украине", — сказал Шахов.

Авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.