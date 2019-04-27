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В Раде сообщили об угрозе повторения чернобыльской катастрофы

11:26 27.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов заявил, что в стране работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Шахова, масштабы катастрофы на некоторых из них, в частности на Запорожской АЭС, могут быть сопоставимы с чернобыльской аварией.

Он также рассказал, что к нему часто обращаются работники таких предприятий и рассказывают о различных опасных ситуациях, которые возникают из-за отсутствия проверок и контроля со стороны ответственных за это органов.

"Таким образом, они становятся мини-Чернобылем, бомбой замедленного действия. Экологическая катастрофа на каждом шагу на Украине", — сказал Шахов.

Авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

Темы: Украина, Чернобыльская катастрофа
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Комментарии читателей
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27.04.2019, 15:46
Гость: Ray Bloom

На Украине ещё что-то работает?
27.04.2019, 12:52
Гость: Олеся

Так,так !!!
Скорее надо закрыть все наследие проклятых огрессоров и оппукантов!
Дружно переходим на газогенераторы и сушеные кизяки.
А эл-во вам с удовольствием продадут ваши СС-подельники из дружественной Прибалтики - недорого,всего по 18 евроцентов за Квт.
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