Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что выход из Организации американских государств (ОАГ) стал освобождением страны от "министерства колоний США".

"Мы освободились от министерства колоний США, организма по вмешательству и неуважению демократических принципов и международного права. Наша боливарианская и независимая родина говорит ОАГ "прощай", - приводит его слова РИА Новости.

О решении покинуть региональный блок Мадуро заявил еще в апреле 2017 года. Сам президент требовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя эта процедура занимает два года и завершилась как раз 27 апреля текущего года. Эту дату Мадуро уже объявил праздничной.

ОАГ не признал новые президентские полномочия Мадуро, которые начались 10 января сроком до 2025 года. В субботу в Каракасе прошли массовые акции сторонников президента, приуроченные к этой дате.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании в этом статусе. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

В январе 2019 года оппозиционная Национальная ассамблея отменила решение Мадуро о выходе Венесуэлы из ОАГ. Также парламент назначил специального представителя страны в ОАГ, который должен будет гарантировать продолжение членства страны в организации, им стал бывший депутат и адвокат Густаво Тарре Брисеньо.

Национальная ассамблея сейчас практически исключена из политической жизни страны решением Мадуро за неуважение к другим ветвям власти. Вместо нее созвано Национальное учредительное собрание из сторонников президента, а верховный суд традиционно отменяет все решения парламента.