Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что выход из Организации американских государств (ОАГ) стал освобождением страны от "министерства колоний США".
"Мы освободились от министерства колоний США, организма по вмешательству и неуважению демократических принципов и международного права. Наша боливарианская и независимая родина говорит ОАГ "прощай", - приводит его слова РИА Новости.
О решении покинуть региональный блок Мадуро заявил еще в апреле 2017 года. Сам президент требовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя эта процедура занимает два года и завершилась как раз 27 апреля текущего года. Эту дату Мадуро уже объявил праздничной.
ОАГ не признал новые президентские полномочия Мадуро, которые начались 10 января сроком до 2025 года. В субботу в Каракасе прошли массовые акции сторонников президента, приуроченные к этой дате.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании в этом статусе. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
В январе 2019 года оппозиционная Национальная ассамблея отменила решение Мадуро о выходе Венесуэлы из ОАГ. Также парламент назначил специального представителя страны в ОАГ, который должен будет гарантировать продолжение членства страны в организации, им стал бывший депутат и адвокат Густаво Тарре Брисеньо.
Национальная ассамблея сейчас практически исключена из политической жизни страны решением Мадуро за неуважение к другим ветвям власти. Вместо нее созвано Национальное учредительное собрание из сторонников президента, а верховный суд традиционно отменяет все решения парламента.