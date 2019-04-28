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Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

13:14 28.04.2019
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

"У Ирана есть множество выборов, и власти страны изучают их, существует много вариантов дальнейших действий, и выход из ДНЯО один из них", - заявил Зариф.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае 2018 года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по атому. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа прошлого года часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.

Темы: Иран, Ядерная программа Ирана
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Комментарии читателей
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28.04.2019, 20:14
Гость: Alex202

Каким же ещё образом? Он начинал войну. Неужели Вы полагаете что он потерпел бы чтобы шииты вооружались у него под боком?
28.04.2019, 19:46
Гость: Товарищ Сухов

Ну вот, ты и скис, масачусетс зачуханный. ДАже не пришлось тебя через трубу брать.
Пшол вон отсюда, фраер в резиновом плаще!
28.04.2019, 19:24
Гость: blog2038,.

"Саддама Хусейна - того, при котором ядерная программа Ирана не имела шансов"
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Пустые заявления не впечатляют, обоснуйте каким оразом Саддам влиял на Аятолл.
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